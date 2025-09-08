Tunísia é a 18ª seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026 Com 22 pontos, a seleção tunisiana lidera o Grupo H Estadão Conteúdo 08.09.25 17h19 A Tunísia garantiu sua terceira ida consecutiva à Copa do Mundo. (Imagem: Reprodução/ Instagram @ftf.tn) A Tunísia assegurou nesta segunda-feira a segunda vaga africana à Copa do Mundo de 2026. A seleção derrotou Guiné Equatorial fora de casa pelas Eliminatórias Africanas, já nos acréscimos da segunda etapa, para garantir a ida ao próximo Mundial - a terceira classificação consecutiva dos tunisianos. Mohamed Ali Ben Romdhane, já aos 48 minutos da segunda etapa, foi o responsável pelo gol da vitória e da classificação da Tunísia. A vaga para o Mundial foi assegurada a duas rodadas para o fim das Eliminatórias. Isto porque, com a vitória, a Namíbia não consegue ultrapassar a Tunísia matematicamente. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Com 22 pontos, a seleção tunisiana lidera o Grupo H, enquanto a Namíbia, que ainda enfrenta São Tomé e Príncipe nesta rodada, está a dez pontos de diferença, com nove em disputa até o fim das Eliminatórias. VEJA MAIS Marrocos goleia Níger e é 17ª seleção na Copa do Mundo; veja lista atualizada dos classificadas Messi coloca em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026 Sob o comando de Sami Trabelsi, a Tunísia garante sua terceira ida consecutiva à Copa do Mundo, depois de participações nas edições de 2018 e 2022. Nas Eliminatórias, a seleção venceu sete dos oito jogos disputados, e somou apenas um empate, garantindo a classificação de forma invicta. Ainda enfrenta São Tomé e Príncipe e Namíbia, mas com caráter amistoso para a seleção. A Tunísia é a segunda seleção africana matematicamente classificada para o Mundial. Na última sexta-feira, Marrocos, que goleou Níger por 5 a 0, garantiu seu retorno à principal competição organizada pela Fifa, depois de chegar às semifinais na edição de 2022, no Catar. Já se classificaram para a Copa do Mundo de 2026: Argentina (América do Sul) Austrália (Ásia) Brasil (América do Sul) Canadá (país-sede) Colômbia (América do Sul) Coreia do Sul (Ásia) Equador (América do Sul) EUA (país-sede) Irã (Ásia) Japão (Ásia) Jordânia (Ásia) Marrocos (África) México (país-sede) Nova Zelândia (Oceania) Paraguai (América do Sul) Tunísia (África) Uruguai (América do Sul) Usbequistão (Ásia) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias Africanas Tunísia Guiné Equatorial COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com promoção, Paysandu inicia vendas de ingresso para o jogo contra o América-MG pela Série B Papão tenta se livrar da última posição da tabela na Segundona 08.09.25 17h00 Futebol Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa 08.09.25 12h16 Futebol VÍDEO: Remo prepara retorno ao Baenão; Marcos Braz revela avanços nas obras Mudança acontece por conta de evento da COP 30 no Mangueirão; expectativa é de estreia no dia 20 de setembro 08.09.25 11h56 Futebol Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano 08.09.25 11h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00 E AGORA? Paysandu antecipa receitas de 2026 e levanta debate sobre riscos financeiros O presidente Roger Aguilera confirmou que o clube realizou uma antecipação de receitas referentes à Copa do Brasil de 2025 e já prepara novo pedido para adiantar cotas de 2026 07.09.25 7h01