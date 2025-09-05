Marrocos goleia Níger e é 17ª seleção na Copa do Mundo; veja lista atualizada dos classificadas Estadão Conteúdo 05.09.25 18h28 Marrocos entrou em campo, na tarde desta sexta-feira, dependendo apenas de si para classificar-se à Copa do Mundo 2026. E deu certo. O time goleou Níger por 5 a 0 e carimbou a vaga no Mundial, também graças ao empate da Tanzânia contra o Congo. O time estrelado com Bono (Al-Hilal), Hakimi (PSG) e Brahim Diaz (Real Madrid) viu Níger perder um dos seus jogadores por expulsão ainda no primeiro tempo. Aproveitando a vantagem, a equipe do técnico Walid Regragui abriu os 2 a 0, com dois gols de Ismael Saibari. Ayoub El Kaabi fez o terceiro, seguido por Hamza Igamane. Azzedine Ounahi fehcou a conta. Está é a sétima participação marroquina em Copas do Mundo. A equipe foi uma das sensações na Copa de 2022, no Catar. Os marroquinos terminaram na quarta posição, indo até a semifinal. No caminho, eliminaram Espanha e Portugal. A queda veio somente contra a França. Na disputa pelo terceiro lugar, o time perdeu para a Croácia. Estados Unidos, Canadá e México, países que sediarão o torneio, já estão garantidos. Ao todo, 48 seleções disputarão o título de melhor do mundo, na primeira edição da Copa com esse formato. A competição será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026. SELEÇÕES JÁ CLASSIFICADAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2026: Brasil Canadá (sede) Estados Unidos (sede) México (sede) Argentina Irã Japão Nova Zelândia Uzbequistão Jordânia Coreia do Sul Austrália Equador Uruguai Paraguai Colômbia Marrocos Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Marrocos classificados COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES BASQUETE De forma invicta, basquete 3 x 3 paraense é campeão da etapa Norte do Brasileirão Equipe masculina do Ingep conquistou o título e vai representar o Pará na etapa nacional, em novembro 05.09.25 16h28 Futebol Com mudanças no ataque, Remo divulga escalação para jogo contra o Amazonas-AM Equies se enfrentam às 17h, em Manaus, pela 25ª rodada da Série B. 05.09.25 16h21 Futebol De olho no retorno do Baenão, Remo inicia construção das arquibancadas metálicas Clube aguarda emissão de laudos para a liberação do estádio. Reestreia em casa pode ocorrer na 27ª rodada da Série B, contra o Atlético-GO. 05.09.25 15h56 Carlos Ferreira Por que o Leão é melhor fora de Belém? 05.09.25 14h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00 Luto FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado 05.09.25 12h23