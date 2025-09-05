Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Marrocos goleia Níger e é 17ª seleção na Copa do Mundo; veja lista atualizada dos classificadas

Estadão Conteúdo

Marrocos entrou em campo, na tarde desta sexta-feira, dependendo apenas de si para classificar-se à Copa do Mundo 2026. E deu certo. O time goleou Níger por 5 a 0 e carimbou a vaga no Mundial, também graças ao empate da Tanzânia contra o Congo.

O time estrelado com Bono (Al-Hilal), Hakimi (PSG) e Brahim Diaz (Real Madrid) viu Níger perder um dos seus jogadores por expulsão ainda no primeiro tempo. Aproveitando a vantagem, a equipe do técnico Walid Regragui abriu os 2 a 0, com dois gols de Ismael Saibari. Ayoub El Kaabi fez o terceiro, seguido por Hamza Igamane. Azzedine Ounahi fehcou a conta.

Está é a sétima participação marroquina em Copas do Mundo. A equipe foi uma das sensações na Copa de 2022, no Catar. Os marroquinos terminaram na quarta posição, indo até a semifinal. No caminho, eliminaram Espanha e Portugal. A queda veio somente contra a França. Na disputa pelo terceiro lugar, o time perdeu para a Croácia.

Estados Unidos, Canadá e México, países que sediarão o torneio, já estão garantidos. Ao todo, 48 seleções disputarão o título de melhor do mundo, na primeira edição da Copa com esse formato. A competição será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.

SELEÇÕES JÁ CLASSIFICADAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2026: Brasil Canadá (sede) Estados Unidos (sede) México (sede) Argentina Irã Japão Nova Zelândia Uzbequistão Jordânia Coreia do Sul Austrália Equador Uruguai Paraguai Colômbia Marrocos

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

Marrocos

classificados
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

BASQUETE

De forma invicta, basquete 3 x 3 paraense é campeão da etapa Norte do Brasileirão

Equipe masculina do Ingep conquistou o título e vai representar o Pará na etapa nacional, em novembro

05.09.25 16h28

Futebol

Com mudanças no ataque, Remo divulga escalação para jogo contra o Amazonas-AM

Equies se enfrentam às 17h, em Manaus, pela 25ª rodada da Série B.

05.09.25 16h21

Futebol

De olho no retorno do Baenão, Remo inicia construção das arquibancadas metálicas

Clube aguarda emissão de laudos para a liberação do estádio. Reestreia em casa pode ocorrer na 27ª rodada da Série B, contra o Atlético-GO.

05.09.25 15h56

Carlos Ferreira

Por que o Leão é melhor fora de Belém?

05.09.25 14h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B

Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento

05.09.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

05.09.25 7h00

FUTEBOL

Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B

Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4

05.09.25 7h00

Luto

FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará

Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado

05.09.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda