O Liberal chevron right Esportes chevron right

Messi coloca em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026

Estadão Conteúdo

Aos 38 anos, Lionel Messi ainda não sabe se disputará a Copa do Mundo de 2026. Após uma emocionante despedida da seleção argentina jogando em casa, o atacante evitou confirmar sua presença no Mundial e disse que, "pela lógica", em razão de sua idade, não deveria disputar o torneio nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

"No momento, não sei se poderei jogar a próxima Copa do Mundo. Pela minha idade, o mais lógico é que isso não aconteça. Mas, bem, já estamos lá, estou animado, com vontade. Mas, como sempre disse, vou dia a dia e jogo a jogo", declarou Messi, na saída de campo após a vitória argentina sobre a Venezuela por 3 a 0 no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Messi confirmou que a partida foi a sua última oficial com a camisa da Argentina em casa. "Neste ano tivemos muitos jogos, muitos consecutivos, um após o outro. Agora, depois de ficar alguns dias parado, voltei e senti um pouco o peso. Felizmente, consegui jogar três partidas seguidas, e é isso, ir dia a dia, sentir as sensações. O que está claro é que hoje foi o último jogo por pontos aqui."

Ao ser questionado sobre o futuro, ele voltou a se esquivar e não deu uma resposta definitiva. "Agora é dia a dia, tentando me sentir bem e, acima de tudo, ser sincero comigo mesmo. Quando me sinto bem, aproveito. E se não estou bem, a verdade é que passo mal, prefiro não estar. Então, nada, vamos ver."

Atual campeã mundial, a Argentina assegurou sua vaga na Copa de 2026 com antecedência e já garantiu o primeiro lugar das Eliminatórias Sul-Americanas, dez pontos à frente do segundo colocado, a seleção brasileira.

futebol

Copa do Mundo de 2026

Argentina

Messi
