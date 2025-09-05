Messi coloca em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026 Estadão Conteúdo 05.09.25 8h38 Aos 38 anos, Lionel Messi ainda não sabe se disputará a Copa do Mundo de 2026. Após uma emocionante despedida da seleção argentina jogando em casa, o atacante evitou confirmar sua presença no Mundial e disse que, "pela lógica", em razão de sua idade, não deveria disputar o torneio nos Estados Unidos, no Canadá e no México. "No momento, não sei se poderei jogar a próxima Copa do Mundo. Pela minha idade, o mais lógico é que isso não aconteça. Mas, bem, já estamos lá, estou animado, com vontade. Mas, como sempre disse, vou dia a dia e jogo a jogo", declarou Messi, na saída de campo após a vitória argentina sobre a Venezuela por 3 a 0 no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Messi confirmou que a partida foi a sua última oficial com a camisa da Argentina em casa. "Neste ano tivemos muitos jogos, muitos consecutivos, um após o outro. Agora, depois de ficar alguns dias parado, voltei e senti um pouco o peso. Felizmente, consegui jogar três partidas seguidas, e é isso, ir dia a dia, sentir as sensações. O que está claro é que hoje foi o último jogo por pontos aqui." Ao ser questionado sobre o futuro, ele voltou a se esquivar e não deu uma resposta definitiva. "Agora é dia a dia, tentando me sentir bem e, acima de tudo, ser sincero comigo mesmo. Quando me sinto bem, aproveito. E se não estou bem, a verdade é que passo mal, prefiro não estar. Então, nada, vamos ver." Atual campeã mundial, a Argentina assegurou sua vaga na Copa de 2026 com antecedência e já garantiu o primeiro lugar das Eliminatórias Sul-Americanas, dez pontos à frente do segundo colocado, a seleção brasileira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo de 2026 Argentina Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00 SÉRIE B Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006 04.09.25 17h57 REMO Na briga pelo acesso, Remo possui no elenco três jogadores que ainda não estrearam; saiba mais Leão Azul fechou as contratações da última janela de transferência, mas alguns atletas estão no clube um certo tempo, mas que ainda não foram utilizados 04.09.25 17h29 SÉRIE B Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’ Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4 04.09.25 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 SHOW Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina. 04.09.25 23h47 Paquetá celebra poder voltar a jogar 'futebol leve' e Luiz Henrique exalta 'alegria' na seleção 05.09.25 0h17