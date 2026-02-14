Tudor fecha por 3 meses e sob pressão no Tottenham: 'Melhorar desempenho e alcançar resultados' Estadão Conteúdo 14.02.26 9h52 O Tottenham anunciou neste sábado o substituto de Thomas Frank, demitido após somente oito meses no cargo. O novo comandante é Igor Tudor, ex-Juventus, que chega apenas até o fim da temporada, em maio e sob enorme pressão da diretoria do clube inglês. "Temos o prazer de confirmar a nomeação de Igor Tudor como treinador principal da equipe masculina até o final da temporada, sujeito à obtenção do visto de trabalho", anunciou o Tottenham. Na 16ª colocação da Premier League, cinco pontos na frente do West Ham (29 a 24), hoje abrindo a zona de rebaixamento, o Tottenham já oficializou seu novo comandando sob cobranças. "Igor chega com um objetivo claro: melhorar o desempenho, alcançar resultados e nos levar a subir na tabela da Premier League. Sua missão é direta: trazer organização, intensidade e espírito competitivo ao elenco em um momento decisivo da temporada", afirmou o clube de Londres. Tudor entendeu o tamanho da missão. "É uma honra me juntar a este clube em um momento importante. Compreendo a responsabilidade que me foi atribuída e o meu foco está claro: trazer maior consistência às nossas atuações e competir com convicção em todas as partidas", afirmou. O novo técnico tem contrato curto, mas pode renovar caso agrade. O clube também vasculha o mercado atrás de um nome experiente e até Abel Ferreira, do Palmeiras, esteve entre os observados. "Há muita qualidade neste elenco, e meu trabalho é organizá-lo, energizá-lo e melhorar nossos resultados rapidamente", destacou Tudor, elogiado pelo diretor esportivo Johan Lange. "Igor traz clareza, intensidade e experiência em lidar com momentos desafiadores e gerar impacto. Nosso objetivo é simples: estabilizar o desempenho, maximizar a qualidade do elenco e competir com força na Premier League e na Liga dos Campeões." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Tottenham Igor Tudor COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 14.02.26 7h00 CONQUISTA Lucas Pinheiro Braathen conquista ouro inédito para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno Atleta brasileiro se destaca entre 81 participantes no slalom gigante em Milão-Cortina 2026 14.02.26 10h42 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46 futebol Bruno Guimarães sofre grave lesão e abre chance de Ancelotti testar novos volantes na seleção No dia 16 de março, Ancelotti anunciará a lista de convocados para os amistosos contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando, dias 26 e 31 de março 14.02.26 9h27