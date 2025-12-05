Trump recebe o Prêmio da Paz da Fifa durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o Prêmio da Paz da Fifa nesta sexta-feira, durante o evento de sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, realizado em Washington, capital americana. Estados Unidos, junto de Canadá e México, são as sedes do próximo Mundial.

Segundo a Fifa, o prêmio, criado neste ano, busca "recompensar indivíduos que realizaram ações excepcionais e extraordinárias pela paz". Em janeiro, o italiano esteve presente na Casa Branca na cerimônia de posse do governante americano.

Horas antes do sorteio da Copa, Trump agradeceu e elogiou o trabalho do presidente da Fifa durante um evento em Washington que marcou a assinatura de um tratado de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo. "Gianni, muito obrigado. Você fez um trabalho fantástico, é um grande líder no esporte e um grande cavalheiro", disse.

Em novembro, um mês após a criação da honraria, Infantino chegou a indicar que Trump merecia deveria ganhá-la pela atuação no cessar-fogo entre Israel e Hamas no Oriente Médio.

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. Pela primeira vez, 48 seleções disputam o título do maior evento do futebol do planeta. O Mundial do ano que vem será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho.