Trump recebe o Prêmio da Paz da Fifa durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026 A premiação reafirma o estreitamento da amizade entre Trump Gianni Infantino, presidente da entidade que governa o futebol no mundo. Estadão Conteúdo 05.12.25 14h53 O presidente da FIFA, Gianni Infantino (D), homenageia o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o novo Prêmio da Paz da Fifa antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, no Kennedy Center, em Washington DC, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 5 de dezembro de 2026. (Foto: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o Prêmio da Paz da Fifa nesta sexta-feira, durante o evento de sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, realizado em Washington, capital americana. Estados Unidos, junto de Canadá e México, são as sedes do próximo Mundial. Segundo a Fifa, o prêmio, criado neste ano, busca "recompensar indivíduos que realizaram ações excepcionais e extraordinárias pela paz". Em janeiro, o italiano esteve presente na Casa Branca na cerimônia de posse do governante americano. VEJA MAIS Veja qual será o grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 Torneio começa no dia 11 de junho. Veja como ficaram todos os grupos da Copa do Mundo de 2026 A distribuição em 12 grupos altera a dinâmica do torneio e amplia o número de classificados para a fase eliminatória Horas antes do sorteio da Copa, Trump agradeceu e elogiou o trabalho do presidente da Fifa durante um evento em Washington que marcou a assinatura de um tratado de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo. "Gianni, muito obrigado. Você fez um trabalho fantástico, é um grande líder no esporte e um grande cavalheiro", disse. Em novembro, um mês após a criação da honraria, Infantino chegou a indicar que Trump merecia deveria ganhá-la pela atuação no cessar-fogo entre Israel e Hamas no Oriente Médio. A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. Pela primeira vez, 48 seleções disputam o título do maior evento do futebol do planeta. O Mundial do ano que vem será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol sorteio da Copa do Mundo Trump Prêmio da Paz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34