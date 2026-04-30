Trump endossa Infantino sobre Irã na Copa, mas desdenha: 'Eles têm bom time? Difícil acreditar' O sorteio dos grupos da Copa do Mundo colocou o Irã no Grupo G, ao lado de Nova Zelândia Estadão Conteúdo 30.04.26 19h12 Horas após o presidente da Fifa, Gianni Infantino, reforçar a participação do Irã na Copa do Mundo de 2026, Donald Trump também falou sobre o assunto. Ainda que o chefe do Executivo dos Estados Unidos tenha endossado o dirigente, ele também desdenhou da seleção iraniana. "Se Gianni disse isso (que o Irã vai jogar a Copa), tudo bem para mim", falou Trump, que foi questionado sobre a possibilidade de o time iraniano vencer o torneio logo em seguida e respondeu: "Vou ter de me preocupar com isso. Sabe de uma coisa? Deixe-os jogar. Eu disse ao Gianni que ele pode fazer o que quiser." Em seguida, o presidente dos Estados Unidos questionou sobre a qualidade da seleção iraniana. "Eles podem vencer. Eles provavelmente têm um bom time. Eles têm? Você tem alguma ideia? Seria difícil acreditar nisso, na verdade. O que eu acho: deixe que eles joguem." A fala de Infantino havia sido feita no 76º Congresso Anual da Fifa, em Vancouver, no Canadá. "É claro que o Irã jogará nos Estados Unidos. E o motivo é muito simples: precisamos nos unir e nos conectar com as pessoas. A Fifa une o mundo. Devemos sempre nos lembrar de ser positivos", disse Infantino, em discurso pregando a paz, mas sem a presença de representantes do país do Oriente Médio entre as 211 delegações presentes." O sorteio dos grupos da Copa do Mundo colocou o Irã no Grupo G, ao lado de Nova Zelândia, rival da estreia, dia 15 de junho, Bélgica (se enfrentam dia 21) e Egito, oponente final, no dia 27. E todos os compromissos caíram em solo norte-americano, com os dois primeiros duelos em Inglewood, na Califórnia, e depois Seattle. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Fifa Irã Trump COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 destaque Vôlei: Paraense é eleita melhor jogadora de partida no Brasileiro Interclubes Sub-17 Com domínio sobre o bloqueio adversário, a atleta Camila Maneschy foi crucial na disputa contra o Paulistano Barueri pela divisão de Acesso A 30.04.26 15h14 Futebol Plano de Recuperação Judicial do Paysandu propõe corte de 85% nas dívidas e pagamento em até 10 anos Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso ao plano do Papão que foi apresentado à Justiça na semana passada. 30.04.26 12h36 Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01