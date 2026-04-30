Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Trump endossa Infantino sobre Irã na Copa, mas desdenha: 'Eles têm bom time? Difícil acreditar'

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo colocou o Irã no Grupo G, ao lado de Nova Zelândia

Estadão Conteúdo

Horas após o presidente da Fifa, Gianni Infantino, reforçar a participação do Irã na Copa do Mundo de 2026, Donald Trump também falou sobre o assunto. Ainda que o chefe do Executivo dos Estados Unidos tenha endossado o dirigente, ele também desdenhou da seleção iraniana.

"Se Gianni disse isso (que o Irã vai jogar a Copa), tudo bem para mim", falou Trump, que foi questionado sobre a possibilidade de o time iraniano vencer o torneio logo em seguida e respondeu: "Vou ter de me preocupar com isso. Sabe de uma coisa? Deixe-os jogar. Eu disse ao Gianni que ele pode fazer o que quiser."

Em seguida, o presidente dos Estados Unidos questionou sobre a qualidade da seleção iraniana. "Eles podem vencer. Eles provavelmente têm um bom time. Eles têm? Você tem alguma ideia? Seria difícil acreditar nisso, na verdade. O que eu acho: deixe que eles joguem."

A fala de Infantino havia sido feita no 76º Congresso Anual da Fifa, em Vancouver, no Canadá. "É claro que o Irã jogará nos Estados Unidos. E o motivo é muito simples: precisamos nos unir e nos conectar com as pessoas. A Fifa une o mundo. Devemos sempre nos lembrar de ser positivos", disse Infantino, em discurso pregando a paz, mas sem a presença de representantes do país do Oriente Médio entre as 211 delegações presentes."

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo colocou o Irã no Grupo G, ao lado de Nova Zelândia, rival da estreia, dia 15 de junho, Bélgica (se enfrentam dia 21) e Egito, oponente final, no dia 27. E todos os compromissos caíram em solo norte-americano, com os dois primeiros duelos em Inglewood, na Califórnia, e depois Seattle.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

Fifa

Irã

Trump
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol

Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas.

30.04.26 15h38

destaque

Vôlei: Paraense é eleita melhor jogadora de partida no Brasileiro Interclubes Sub-17

Com domínio sobre o bloqueio adversário, a atleta Camila Maneschy foi crucial na disputa contra o Paulistano Barueri pela divisão de Acesso A

30.04.26 15h14

Futebol

Plano de Recuperação Judicial do Paysandu propõe corte de 85% nas dívidas e pagamento em até 10 anos

Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso ao plano do Papão que foi apresentado à Justiça na semana passada.

30.04.26 12h36

Futebol

Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos

Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 

30.04.26 11h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial

Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar

30.04.26 10h19

futebol

Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026

Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial

29.04.26 12h40

Futebol

Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol

Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas.

30.04.26 15h38

Futebol

Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte

Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A

29.04.26 21h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda