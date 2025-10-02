Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

'Trionda' será a bola oficial da Copa do Mundo de 2026

A identidade da redonda que vai rolar nos estádios dos Estados Unidos, México e Canadá no ano que vem foi revelada nas redes sociais da Fifa

Estadão Conteúdo

A ‘Trionda’ (que significa "três ondas" em português) é a bola oficial da Copa do Mundo de 2026. A identidade da redonda que vai rolar nos estádios dos Estados Unidos, México e Canadá no ano que vem foi revelada nas redes sociais da Fifa nesta quinta-feira (2).

Produzida com uma nova construção de quatro painéis para alto desempenho, a geometria fluida do design replica as ondas — inspiradas na famosa ‘Ola’ dos estádios — representadas no nome oficial da bola.

Com detalhes em azul, verde e vermelho, cores que simbolizam os três países anfitriões do Mundial, a bola, segundo a fabricante Adidas, reforça o sentimento puro do futebol. Os países-sede também são homenageados com ícones significativos: estrela para os EUA, folha de bordo para o Canadá e uma água para o México. Para finalizar, o design ainda conta com detalhes dourados, em homenagem ao troféu da Copa do Mundo e ao espírito de vitória.

Sam Handy, gerente-geral da Adidas, explicou que cada detalhe da Trionda tem um propósito. “As texturas em relevo, os gráficos em camadas e as cores vibrantes fazem a bola se destacar instantaneamente, criando um design que parece ganhar vida em suas mãos. É a bola da Copa do Mundo da Fifa mais visualmente divertida que já criamos — uma obra-prima feita para o maior palco do futebol, que dá vontade de segurá-la, admirá-la e, acima de tudo, jogar com ela”, afirmou.

Ainda segundo a fabricante, a nova bola da Copa 2026 permite decisões de arbitragem mais rápidas durante o jogo e oferece mais informações sobre o desempenho em campo do que nunca.

A Copa do Mundo de 2026 acontece de 11 de junho a 19 de julho.

