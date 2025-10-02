'Trionda' será a bola oficial da Copa do Mundo de 2026 A identidade da redonda que vai rolar nos estádios dos Estados Unidos, México e Canadá no ano que vem foi revelada nas redes sociais da Fifa Estadão Conteúdo 02.10.25 21h13 A ‘Trionda’ (que significa "três ondas" em português) é a bola oficial da Copa do Mundo de 2026. A identidade da redonda que vai rolar nos estádios dos Estados Unidos, México e Canadá no ano que vem foi revelada nas redes sociais da Fifa nesta quinta-feira (2). Produzida com uma nova construção de quatro painéis para alto desempenho, a geometria fluida do design replica as ondas — inspiradas na famosa ‘Ola’ dos estádios — representadas no nome oficial da bola. Com detalhes em azul, verde e vermelho, cores que simbolizam os três países anfitriões do Mundial, a bola, segundo a fabricante Adidas, reforça o sentimento puro do futebol. Os países-sede também são homenageados com ícones significativos: estrela para os EUA, folha de bordo para o Canadá e uma água para o México. Para finalizar, o design ainda conta com detalhes dourados, em homenagem ao troféu da Copa do Mundo e ao espírito de vitória. VEJA MAIS CBF revela calendário de 2026 com Brasileirão em janeiro e nova Copa Sul-Sudeste; veja detalhes CBF revela calendário de 2026 com Brasileirão em janeiro e nova Copa Sul-Sudeste; veja detalhes Sam Handy, gerente-geral da Adidas, explicou que cada detalhe da Trionda tem um propósito. “As texturas em relevo, os gráficos em camadas e as cores vibrantes fazem a bola se destacar instantaneamente, criando um design que parece ganhar vida em suas mãos. É a bola da Copa do Mundo da Fifa mais visualmente divertida que já criamos — uma obra-prima feita para o maior palco do futebol, que dá vontade de segurá-la, admirá-la e, acima de tudo, jogar com ela”, afirmou. Ainda segundo a fabricante, a nova bola da Copa 2026 permite decisões de arbitragem mais rápidas durante o jogo e oferece mais informações sobre o desempenho em campo do que nunca. A Copa do Mundo de 2026 acontece de 11 de junho a 19 de julho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo bola Trionda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B João Pedro projeta reta final do Remo na Série B: ‘São nove finais’ Atacante destacou evolução com Guto Ferreira e reforçou a importância de vencer fora de casa contra o Operário. 02.10.25 16h56 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Remo, Operário-PR aposta em posse de bola e defesa sólida Série B Equipes dividem posto de quarta melhor defesa da competição, com 28 gols sofridos cada. 02.10.25 15h58 Futebol Parazão de 2026 terá menos datas e formato de competição inédito; saiba detalhes Novo torneio tem a forma de disputa da primeira fase acordada entre as equipes. Há discussão, no entanto, sobre o regulamento da etapa final. 02.10.25 13h55 Futebol Remo tem seis jogadores pendurados para a partida contra o Operário-PR Time azulino encara o Fantasma no próximo domingo (5), em jogo válido pela 30ª rodada da Série B 02.10.25 12h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00 Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35