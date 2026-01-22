Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Trio da seleção peruana é acusado de estupro e afastado no Alianza Lima; Torcida agride atletas

Estadão Conteúdo

Os peruanos Miguel Trauco, Sergio Peña Flores e Carlos Zambrano vão ter de responder na justiça por crime sexual. Os atletas da seleção nacional e do Alianza Lima foram denunciados por uma jovem argentina de 22 anos que os acusa de agressão sexual, incluindo estupro. Eles estão preventivamente afastados. Revoltados, torcedores foram manifestar no clube na volta da pré-temporada e acabaram agredindo Paolo Guerrero e Advíncula física e verbalmente.

O caso ocorreu no dia 18 de janeiro, em um hotel em Montevidéu, no Uruguai, onde o clube estava concentrado para a pré-temporada. Mas, de acordo com o TyC Sports e outros veículos argentinos, a queixa acabou formalmente registrada em Buenos Aires, três dias mais tarde, no Hospital Muñiz e encaminhada à 14ª Vara Criminal e Correcional Nacional, onde foi determinada uma perícia, além de medidas probatórias e de proteção à denunciante.

A moça foi ao hotel à convite de Zambrano, de quem era conhecida, com uma amiga, e após consumir bebidas alcoólicas, acabou vítima de agressão sexual pelo trio. Ainda de acordo com a denúncia, a vítima retornou à Argentina e buscou atendimento médico de imediato. A moça ainda guardou as vestimentas para auxiliar na investigação.

Nesta quinta-feira, após a repercussão negativa da notícia, torcedores do Alianza Lima foram até o treino do clube no retorno ao Peru para tentar agredir os acusados. Eles tentaram abrir o portão do estádio Alejandro Villanueva, mas de início acabaram impedidos de entrar pela segurança. Mesmo assim, com mais gente, conseguiram entrar e sobrou para o ex-corintiano Paolo Guerrero e Advíncula, mais experientes do grupo.

O Alianza Lima divulgou nota de reprovação do episódio na qual esclarece que já está tomando as devidas providências, como o imediato afastamento do trio. "Em vista dos acontecimentos amplamente divulgados pela mídia nas últimas horas, o Clube Alianza Lima informa seus torcedores que suspendeu por tempo indeterminado os jogadores envolvidos do elenco principal e instaurou processo disciplinar contra eles, de acordo com o regulamento interno", trouxe, em nota.

"Nossa instituição manifesta sua total disposição em cooperar com as autoridades durante a realização das investigações pertinentes", seguiu. "O Alianza Lima reafirma seu compromisso absoluto com os valores que o norteiam: respeito, disciplina e integridade."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Alianza Lima

Peru

crime sexual

Miguel Trauco

Sergio Peña Flores

Carlos Zambrano
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson

Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas

22.01.26 18h08

FUTEBOL

Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor

Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos

22.01.26 17h25

luto

Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá

Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15)

22.01.26 17h00

FUTEBOL

Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu

Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão

22.01.26 16h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja

Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22).

22.01.26 12h31

futebol

Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem'

Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão'

22.01.26 10h34

Futebol

Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo

Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses.

22.01.26 12h00

futebol

Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira

Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão

22.01.26 9h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda