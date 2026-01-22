Trio da seleção peruana é acusado de estupro e afastado no Alianza Lima; Torcida agride atletas Estadão Conteúdo 22.01.26 18h58 Os peruanos Miguel Trauco, Sergio Peña Flores e Carlos Zambrano vão ter de responder na justiça por crime sexual. Os atletas da seleção nacional e do Alianza Lima foram denunciados por uma jovem argentina de 22 anos que os acusa de agressão sexual, incluindo estupro. Eles estão preventivamente afastados. Revoltados, torcedores foram manifestar no clube na volta da pré-temporada e acabaram agredindo Paolo Guerrero e Advíncula física e verbalmente. O caso ocorreu no dia 18 de janeiro, em um hotel em Montevidéu, no Uruguai, onde o clube estava concentrado para a pré-temporada. Mas, de acordo com o TyC Sports e outros veículos argentinos, a queixa acabou formalmente registrada em Buenos Aires, três dias mais tarde, no Hospital Muñiz e encaminhada à 14ª Vara Criminal e Correcional Nacional, onde foi determinada uma perícia, além de medidas probatórias e de proteção à denunciante. A moça foi ao hotel à convite de Zambrano, de quem era conhecida, com uma amiga, e após consumir bebidas alcoólicas, acabou vítima de agressão sexual pelo trio. Ainda de acordo com a denúncia, a vítima retornou à Argentina e buscou atendimento médico de imediato. A moça ainda guardou as vestimentas para auxiliar na investigação. Nesta quinta-feira, após a repercussão negativa da notícia, torcedores do Alianza Lima foram até o treino do clube no retorno ao Peru para tentar agredir os acusados. Eles tentaram abrir o portão do estádio Alejandro Villanueva, mas de início acabaram impedidos de entrar pela segurança. Mesmo assim, com mais gente, conseguiram entrar e sobrou para o ex-corintiano Paolo Guerrero e Advíncula, mais experientes do grupo. O Alianza Lima divulgou nota de reprovação do episódio na qual esclarece que já está tomando as devidas providências, como o imediato afastamento do trio. "Em vista dos acontecimentos amplamente divulgados pela mídia nas últimas horas, o Clube Alianza Lima informa seus torcedores que suspendeu por tempo indeterminado os jogadores envolvidos do elenco principal e instaurou processo disciplinar contra eles, de acordo com o regulamento interno", trouxe, em nota. "Nossa instituição manifesta sua total disposição em cooperar com as autoridades durante a realização das investigações pertinentes", seguiu. "O Alianza Lima reafirma seu compromisso absoluto com os valores que o norteiam: respeito, disciplina e integridade." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Alianza Lima Peru crime sexual Miguel Trauco Sergio Peña Flores Carlos Zambrano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos 22.01.26 17h25 luto Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15) 22.01.26 17h00 FUTEBOL Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão 22.01.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27