Trio da seleção peruana é acusado de estupro e afastado no Alianza Lima; Torcida agride atletas

Os peruanos Miguel Trauco, Sergio Peña Flores e Carlos Zambrano vão ter de responder na justiça por crime sexual. Os atletas da seleção nacional e do Alianza Lima foram denunciados por uma jovem argentina de 22 anos que os acusa de agressão sexual, incluindo estupro. Eles estão preventivamente afastados. Revoltados, torcedores foram manifestar no clube na volta da pré-temporada e acabaram agredindo Paolo Guerrero e Advíncula física e verbalmente.

O caso ocorreu no dia 18 de janeiro, em um hotel em Montevidéu, no Uruguai, onde o clube estava concentrado para a pré-temporada. Mas, de acordo com o TyC Sports e outros veículos argentinos, a queixa acabou formalmente registrada em Buenos Aires, três dias mais tarde, no Hospital Muñiz e encaminhada à 14ª Vara Criminal e Correcional Nacional, onde foi determinada uma perícia, além de medidas probatórias e de proteção à denunciante.

A moça foi ao hotel à convite de Zambrano, de quem era conhecida, com uma amiga, e após consumir bebidas alcoólicas, acabou vítima de agressão sexual pelo trio. Ainda de acordo com a denúncia, a vítima retornou à Argentina e buscou atendimento médico de imediato. A moça ainda guardou as vestimentas para auxiliar na investigação.

Nesta quinta-feira, após a repercussão negativa da notícia, torcedores do Alianza Lima foram até o treino do clube no retorno ao Peru para tentar agredir os acusados. Eles tentaram abrir o portão do estádio Alejandro Villanueva, mas de início acabaram impedidos de entrar pela segurança. Mesmo assim, com mais gente, conseguiram entrar e sobrou para o ex-corintiano Paolo Guerrero e Advíncula, mais experientes do grupo.

O Alianza Lima divulgou nota de reprovação do episódio na qual esclarece que já está tomando as devidas providências, como o imediato afastamento do trio. "Em vista dos acontecimentos amplamente divulgados pela mídia nas últimas horas, o Clube Alianza Lima informa seus torcedores que suspendeu por tempo indeterminado os jogadores envolvidos do elenco principal e instaurou processo disciplinar contra eles, de acordo com o regulamento interno", trouxe, em nota.

"Nossa instituição manifesta sua total disposição em cooperar com as autoridades durante a realização das investigações pertinentes", seguiu. "O Alianza Lima reafirma seu compromisso absoluto com os valores que o norteiam: respeito, disciplina e integridade."