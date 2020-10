Três horas depois de ser desligado do Paysandu, Matheus Costa já tem novo clube

Em nota oficial, o treinador Matheus Costa e o Operário-PR confirmara que firmaram acordo. Matheus comandou o Paysandu em quatro jogos, sem sequer obter uma vitória. O treinador foi desligado por volta das 9h do Papão, que foi o horário da nota oficial bicolor. por volta de meio-dia, o Operário anunciou a contratação do profissional.

O Operário Ferroviário anunciou, na manhã desta quarta-feira (21), o novo treinador da equipe profissional. Matheus Costa, que estava no Paysandu, chega em Ponta Grossa nesta quinta-feira.

O treinador tem 33 anos e comandou o Paraná Clube no acesso à Série A do Brasileiro em 2017 e na campanha da Série B em 2019. Neste ano, Matheus Costa também treinou o Confiança e conquistou o título de Campeão Sergipano e fez a melhor campanha da história do clube na Copa do Nordeste.

Junto com o técnico, integra a comissão técnica o preparador físico Rodolfo Mehl, que também estava no Paysandu e tem passagens por Athletico, Coritiba, Paraná, Fortaleza, Goiás, Cruzeiro, Fluminense, Atlético-MG, Botafogo, Santos e Cerezo Osaka do Japão.

Os novos membros da comissão técnica do Operário se apresentam na manhã desta quinta-feira, comandam o primeiro treino e viajam com a equipe para Chapecó. Na sexta-feira, o alvinegro enfrenta a Chapecoense, às 21h30, na Arena Condá.

