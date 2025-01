Três atletas representam o Pará no Campeonato Mundial de Capoeira no Paraná

O Pará tem três representantes no 12º Campeonato Mundial de Capoeira. O evento ocorre no próximo sábado (1º), no Ginásio Tarumã, em Curitiba, no Paraná. A disputa terá a presença dos melhores capoeiristas do mundo e os professores Ricardo Deco, Pastor e Lelo estarão na competição para destacar a tradição da modalidade no estado.

O trio faz parte do Centro de Treinamento Muzenza e está se dedicando intensamente aos treinamentos. O professor Deco é líder de uma equipe do grupo, em Ananindeua, e se destaca pela experiência na capoeira.

Segundo paraense no torneio, o professor Pastor é natural de Benevides e tem no currículo outras participações em mundiais. Já Lelo é campeão norte-nordeste de capoeira e acumula outras conquistas, como o título Interestadual no Piauí e a Copa Tapajós, em Santarém.

VEJA MAIS

O Campeonato Mundial de Capoeira 2025 promete ser bastante movimentado e uma grande celebração da cultura e tradição do esporte. Mais de 80 atletas, vindos de 45 países, competirão na categoria absoluta, onde apenas um será coroado campeão. Além de celebrar a habilidade e a técnica, o evento busca inspirar novas gerações e fortalecer o reconhecimento global da capoeira como expressão cultural e prática esportiva.

capoeira pré-mundial Professor Pastor (Divulgação) Professor Deco, Pastor, Contramestre San, Lampião e Lelo (Divulgação) Professor Lelo (Divulgação) Grupo Muzenza (Divulgação)

O mundial é organizado pela Superliga Mundial de Capoeira e pelo Grupo Muzenza, sob o comando do Mestre Burguês e Mestra Criança, figuras renomadas no cenário internacional da capoeira.