VÍDEO: Bebê capoeirista de 1 ano impressiona internautas com gingado e talento

Um bebê chamou atenção nas redes sociais ao praticar capoeira com um gingado e desenvoltura que impressionam até os mais experientes. Duda, de apenas, 1 ano e 10 meses de idade viralizou ao fazer acrobacias e alongamentos típicos da dança.

Os vídeos do pequeno capoeirista são compartilhados por suas mães, Daia e Dani Gomes, que mostram com orgulho o desenvolvimento do filho. Segundo elas, Duda começou a praticar capoeira desde os seis meses de idade, e os resultados já são notáveis. Além de saber contar até 20, o menino demonstra consciência corporal, autoconfiança, e uma sensibilidade musical avançada para a sua idade.

Dani acompanha de perto o desenvolvimento do filho e compartilha o progresso de Duda com bom humor nas redes sociais. Em um dos vídeos, ela destaca como a prática da capoeira tem melhorado a interação social do menino. Inclusive, o mini capoeirista já participou de um campeonato e até conquistou uma medalha, provando que seu talento vai muito além da idade.

Nos comentários dos vídeos, os internautas não poupam elogios. "Um bebê no colo da mãe e um homenzinho na roda de capoeira. 💙👏👏👏", comentou um usuário. "O melhor capoeirista do mundo, já vamos pedir modalidade para olimpíadas para o Duda trazer o ouro 🥇", brincou outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)