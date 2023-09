Treinos de Djokovic, aos 4 anos, viralizam na web; veja

Em 1991, o multicampeão Novak Djokovic, aos 4 anos, iniciava a rotina de treinos para se tornar o primeiro sérvio da história a vencer um Grand Slam.

Na web, imagens dos primeiros treinos do tenista viralizaram após a conquista do seu 24° Grand Slam, no último domingo (10), pelo US Open dos Estados Unidos.

VEJA MAIS

Natural de Belgrado, na Sérvia, o tenista nasceu destinado ao esporte por ser filho de um atleta profissional de Ski. Desde a infância, foi incentivado pelo pai a seguir carreira no ski ou futebol, mas descobriu o dom nas quadras de tênis.

Djokovic estreou nos Grand Slams aos 18 anos em 2005, nas classificatórias do Australian Open. O sérvio se tornou o tenista mais novo do top 100 do mundo da competição e, um ano depois, teve a primeira conquista no circuito ATP ao vencer o aberto de Amersfoort, na Holanda.

Atualmente, Djokovic está no topo do ranking mundial do tênis e é o maior vencedor de Grand Slams da história do esporte. Neste ano, o campeão do US Open dedicou a vitória para Kobe Bryant, amigo e ex-jogador da NBA falecido em 2020. No 24° título de Grand Slam, Djokovic eternizou o número da camisa 24 em homenagem ao parceiro.

“Kobe era um amigo próximo, falávamos muito sobre a mentalidade vencedora [...] Pensei que a camisa 24 era o número que ele se tornou uma lenda nos Lakers e do basquete, então achei que poderia ser uma coisa simbólica boa a se fazer para reconhecer tudo que ele fez", disse o multicampeão.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)