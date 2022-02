Tottenham x Southampton: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (09/02) pelo Campeonato Inglês

Os times do Tottenham e Southampton disputam nesta quarta-feira (09/02), em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2022. A partida está programada para começar às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Tottenham x Southampton?

A partida Tottenham x Southampton pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Tottenham x Southampton chegam para o jogo?

O Tottenham está na 7ª colocação e somam 36 pontos. Já o Southampton, precisa da vitória para sair da segunda metade da tabela.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Inglês

Tottenham x Southampton

Local: Estádio Tottenham Hotspur, Inglaterra.

Data/Horário: 09 de fevereiro de 2022, 16h45

Árbitro: David Coote

VAR: John Brooks

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham: Lloris; Romero, Sánchez, Davies; Emerson, Winks, Hojbjerg, Reguilón; Lucas, Kane, Son. TÉCNICO: Antonio Conte

Southampton: Forster; Salisu, Bednarek, Stephens; Livramento, Romeu, Ward-Prowse, Walker-Peters; Redmond, Adams, A. Armstrong. TÉCNICO: Ralph Hasenhüttl

