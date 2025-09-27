Tottenham busca empate nos acréscimos e evita prejuízo maior contra o lanterna Wolverhampton

O Wolverhampton conquistou neste sábado seu primeiro ponto na Premier League, mas eram três até os 49 minutos do segundo tempo quando João Palhinha acertou um chute colocado, indefensável, que decretou o empate em 1 a 1 para o Tottenham pela sexta rodada. O lanterna do Inglês vencia desde o início do segundo tempo e estava próximo de resistir à pressão.

O Tottenham desperdiçou uma grande oportunidade de se aproximar do Liverpool, que na manhã deste sábado foi derrotado pelo Crystal Palace e ficou estacionado nos 15 pontos. O time está na terceira posição, com 11 pontos, um atrás do Crystal Palace. O jogo contra o lanterna do campeonato, único que não havia conquistado ponto em cinco rodadas, era no Tottenham Hotspur Stadium.

Ao som do apito final, o técnico do Wolverhampton, o português Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, rasgou suas anotações e jogou com raiva no gramado. Em busca dos primeiros pontos, o técnico promoveu nove alterações em relação ao time que perdeu do Leeds na rodada anterior, incluindo a mudança para quatro zagueiros.

O triunfo tático começou a se desenhar aos 9 minutos do segundo tempo, quando o uruguaio Santiago Bueno marcou seu primeiro gol com a camisa do Wolverhampton, e se sustentou até os acréscimos, quando o português João Palhinha marcou para empatar.

"Para ser sincero, não estou feliz", afirmou o autor do gol. "Era um jogo que precisávamos vencer, principalmente jogando em casa. Perdemos a paciência no segundo tempo e tentamos fazer tudo rápido demais. Os Wolves jogaram bem, mas esses jogos deveriam ser uma vitória obrigatória para nós", completou.

Na próxima rodada, o Tottenham enfrenta o Leeds no sábado, e o Wolverhampton busca sua primeira vitória contra o Brighton, no domingo.