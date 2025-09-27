Tottenham busca empate nos acréscimos e evita prejuízo maior contra o lanterna Wolverhampton Estadão Conteúdo 27.09.25 18h52 O Wolverhampton conquistou neste sábado seu primeiro ponto na Premier League, mas eram três até os 49 minutos do segundo tempo quando João Palhinha acertou um chute colocado, indefensável, que decretou o empate em 1 a 1 para o Tottenham pela sexta rodada. O lanterna do Inglês vencia desde o início do segundo tempo e estava próximo de resistir à pressão. O Tottenham desperdiçou uma grande oportunidade de se aproximar do Liverpool, que na manhã deste sábado foi derrotado pelo Crystal Palace e ficou estacionado nos 15 pontos. O time está na terceira posição, com 11 pontos, um atrás do Crystal Palace. O jogo contra o lanterna do campeonato, único que não havia conquistado ponto em cinco rodadas, era no Tottenham Hotspur Stadium. Ao som do apito final, o técnico do Wolverhampton, o português Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, rasgou suas anotações e jogou com raiva no gramado. Em busca dos primeiros pontos, o técnico promoveu nove alterações em relação ao time que perdeu do Leeds na rodada anterior, incluindo a mudança para quatro zagueiros. O triunfo tático começou a se desenhar aos 9 minutos do segundo tempo, quando o uruguaio Santiago Bueno marcou seu primeiro gol com a camisa do Wolverhampton, e se sustentou até os acréscimos, quando o português João Palhinha marcou para empatar. "Para ser sincero, não estou feliz", afirmou o autor do gol. "Era um jogo que precisávamos vencer, principalmente jogando em casa. Perdemos a paciência no segundo tempo e tentamos fazer tudo rápido demais. Os Wolves jogaram bem, mas esses jogos deveriam ser uma vitória obrigatória para nós", completou. Na próxima rodada, o Tottenham enfrenta o Leeds no sábado, e o Wolverhampton busca sua primeira vitória contra o Brighton, no domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Tottenham Wolverhampton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 27.09.25 7h00 fake news? Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade” 27.09.25 0h15 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 MUDANÇA Trump cogita mudar sedes da Copa do Mundo de 2026 por falta de segurança A declaração foi dada durante entrevista coletiva na Casa Branca 27.09.25 11h48