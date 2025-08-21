Torcida do Atlético-MG exibe faixas perto da sede do clube para cobrar contratações de reforços Estadão Conteúdo 21.08.25 12h08 A diretoria do Atlético-MG foi alvo de mais um protesto na madrugada desta quinta-feira. Faixas colocadas nas proximidades da sede administrativa do clube, localizada no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, cobraram a vinda de reforços para a sequência da temporada. A preocupação maior é com os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. A manifestação ganhou força após a saída do defensor Igor Rabello para o Fluminense. Para piorar, o técnico Cuca ainda perdeu o zagueiro Lyanco, com lesão muscular na coxa esquerda. Uma das faixas exibidas perto da sede usou de ironia em sua inscrição para cobrar os dirigentes. "ZAGUEIRO APTO A JOGAR E SER TITULAR E 1º VOLANTE. É OBRIGAÇÃO. ATENDAM O PEDIDO DO CUCA. A RESPONSABILIDADE É TODA DE VOCÊS." Além da preocupação com o miolo de zaga, a posição de volante também foi questionada pela torcida. Com Patrick machucado, o treinador atleticano conta com poucas opções para o setor. No protesto, teve também críticas à SAF do Atlético-MG em relação às reposições no elenco. "SAF PROFISSIONAL? LIBERA RABELLO E TRAZ ZAGUEIRO QUE NÃO PODE JOGAR A COPA?", foi a mensagem exibida em outra faixa, em referência à possível vinda de Ruan Tressoldi. Caso tenha sua contratação definida, ele não poderá defender o Atlético-MG na Copa do Brasil por ter atuado no torneio pelo São Paulo. O Atlético-MG terá pela frente nas quartas de final do torneio nacional justamente o seu maior rival: o Cruzeiro. O jogo de ida está marcado para a MRV Arena e acontece na próxima quarta-feira. A partida de volta, com mando da equipe azul, vai ser realizada no Mineirão no dia 11 de setembro (quinta-feira). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG protesto torcida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Mais esportes Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025 Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira 21.08.25 12h02 Futebol Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu 21.08.25 11h42 Futebol Remo x Coritiba-PR terá confronto entre os melhores goleiros da Série B; confira Marcelo Rangel e Pedro Morisco são os principais defensores do campeonato 21.08.25 11h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 'Confusão no Estádio' Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada 21.08.25 9h48 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 violência Briga de torcidas interrompe Independiente x Universidad de Chile Conmebol suspendeu partida das oitavas da Sul-Americana após chilenos lançarem objetos e argentinos reagirem com violência nas arquibancadas 21.08.25 0h17