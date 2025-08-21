Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Torcida do Atlético-MG exibe faixas perto da sede do clube para cobrar contratações de reforços

Estadão Conteúdo

A diretoria do Atlético-MG foi alvo de mais um protesto na madrugada desta quinta-feira. Faixas colocadas nas proximidades da sede administrativa do clube, localizada no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, cobraram a vinda de reforços para a sequência da temporada.

A preocupação maior é com os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. A manifestação ganhou força após a saída do defensor Igor Rabello para o Fluminense. Para piorar, o técnico Cuca ainda perdeu o zagueiro Lyanco, com lesão muscular na coxa esquerda.

Uma das faixas exibidas perto da sede usou de ironia em sua inscrição para cobrar os dirigentes. "ZAGUEIRO APTO A JOGAR E SER TITULAR E 1º VOLANTE. É OBRIGAÇÃO. ATENDAM O PEDIDO DO CUCA. A RESPONSABILIDADE É TODA DE VOCÊS."

Além da preocupação com o miolo de zaga, a posição de volante também foi questionada pela torcida. Com Patrick machucado, o treinador atleticano conta com poucas opções para o setor.

No protesto, teve também críticas à SAF do Atlético-MG em relação às reposições no elenco. "SAF PROFISSIONAL? LIBERA RABELLO E TRAZ ZAGUEIRO QUE NÃO PODE JOGAR A COPA?", foi a mensagem exibida em outra faixa, em referência à possível vinda de Ruan Tressoldi. Caso tenha sua contratação definida, ele não poderá defender o Atlético-MG na Copa do Brasil por ter atuado no torneio pelo São Paulo.

O Atlético-MG terá pela frente nas quartas de final do torneio nacional justamente o seu maior rival: o Cruzeiro. O jogo de ida está marcado para a MRV Arena e acontece na próxima quarta-feira. A partida de volta, com mando da equipe azul, vai ser realizada no Mineirão no dia 11 de setembro (quinta-feira).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Atlético-MG

protesto

torcida
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

De casa nova

Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo

Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

21.08.25 12h14

Mais esportes

Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025

Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira

21.08.25 12h02

Futebol

Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto

Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu

21.08.25 11h42

Futebol

Remo x Coritiba-PR terá confronto entre os melhores goleiros da Série B; confira

Marcelo Rangel e Pedro Morisco são os principais defensores do campeonato

21.08.25 11h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira

21.08.25 7h00

'Confusão no Estádio'

Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina

A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada

21.08.25 9h48

Destaque

Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira

Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil

20.08.25 11h51

violência

Briga de torcidas interrompe Independiente x Universidad de Chile

Conmebol suspendeu partida das oitavas da Sul-Americana após chilenos lançarem objetos e argentinos reagirem com violência nas arquibancadas

21.08.25 0h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda