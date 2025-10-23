Palmeiras faz jogo tenebroso, leva baile da LDU e se complica na Libertadores Estadão Conteúdo 23.10.25 23h47 Em um intervalo de quatro dias o Palmeiras acumulou duas derrotas que invertem o viés positivo de uma temporada promissora com grandes chances de títulos. Na altitude de Quito, o time alviverde teve uma atuação irreconhecível no primeiro tempo, não se encontrou em campo e foi derrotado por 3 a 0 pela LDU no jogo de ida das semifinais da Libertadores. Abel Ferreira errou completamente a estratégia e não corrigiu as falhas defensivas táticas a tempo de evitar a derrota. A lentidão da equipe em campo e da comissão técnica, péssima atuação de Khellven e inoperância do ataque contribuíram para um placar elástico. Agora, o Palmeiras precisa ganhar por quatro gols de diferença para se classificar para a final no tempo normal. Um triunfo por três gols de vantagem para a equipe paulista leva a decisão para os pênaltis. Os equatorianos podem perder por até dois gols de diferença. O Palmeiras tem compromisso marcado para o próximo domingo, às 20h30, pelo Brasileirão. No Allianz Parque, a equipe alviverde encara o Cruzeiro em jogo determinante para a sequência do torneio. Já a LDU descansa no fim de semana e foca na partida de volta, agendada para a próxima quinta-feira, às 21h30, na capital paulista. O Palmeiras começou a partida de forma displicente, cometendo faltas duras e, por desatenção, obrigando Carlos Miguel a fazer importantes defesas. O time alviverde errou a estratégia desde o início, exagerando na correria e se desgastando fisicamente. A LDU encontrou o caminho pelo lado esquerdo do ataque (às costas de Khellven) e repetiu o desenho do lance várias vezes até que finalmente deu certo. Em arrancada pela esquerda, o cruzamento veio para o meio da área e, Villamil, não desperdiçou aos 16 minutos. A LDU continuou melhor na partida. Após cobrança de escanteio, Quiñonez emendou chute de longe, a bola tocou em Andreas Pereira e o árbitro viu mão do palmeirense e marcou o pênalti. Alzugaray cobrou e fez mais um aos 27. No fim do primeiro tempo, o Palmeiras se reencontrou na partida e conseguiu levar certo perigo para a defesa do time equatoriano. Quando as coisas pareciam mais calmas, a LDU encontrou mais um gol. Ramírez, pelo lado direito, deixou a defesa palmeirense no chão e tocou para Villamil guardar outro, aos 47. No segundo tempo, Abel tentou corrigir os erros crassos da etapa inicial e colocou Giay e Sosa nas vagas de Khellven e Veiga. O time melhorou, mas não o suficiente. Então, o português retomou uma estratégia antiga de dobra de laterais, com uma parceria de Piquerez com Jefté, que entrou no lugar de Felipe Anderson. O Palmeiras permaneceu com estilo mais ofensivo, mas exagerou nas bolas aéreas. O que era uma potência na era Abel Ferreira se esvaiu nos últimos anos. A bola parada perdeu qualidade e deixou de ser uma arma decisiva. Sosa teve uma chance clara ao ganhar vantagem pela direita, ficou cara a cara e viu o goleiro Domínguez fazer uma defesa impressionante. Bryan Ramírez foi expulso já no fim do jogo com a ajuda do VAR depois de uma entrada violenta contra Giay. No último lance, Flaco López, de cabeça, quase descontou. O Palmeiras não conseguiu produzir outros lances importantes e não escapou da derrota por 3 a 0. FICHA TÉCNICA LDU 3 x 0 PALMEIRAS LDU - Álex Domínguez; Quintero, Mina (Cuero), Adé e Quiñónez; Minda, Gruezo, Alzugaray (Pastrán) e Villamil; Bryan Ramírez e Medina (Estrada). Técnico: Tiago Nunes. PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez (Allan), Andreas Pereira, Felipe Anderson (Jefté) e Raphael Veiga (Ramón Sosa); Flaco López e Vitor Roque (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira. GOLS - Villamil, aos 16 e 47, Alzugaray aos 27 do 1º tempo. ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG). CARTÕES AMARELOS - Gruezo, Mina, Alzugaray, Quiñónez, Andreas Pereira e Flaco López. CARTÃO VERMELHO - Bryan Ramírez. PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores LDU Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Programa de inclusão oferta aulas gratuitas de capoeira, natação, atletismo e futsal em Belém TEAtivo é realizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em parceria com o Ministério do Esporte 23.10.25 18h55 SÉRIE B Reynaldo prega foco e “mesma postura” para o Remo seguir na briga pelo G-4 da Série B Zagueiro azulino destacou a sequência positiva da equipe e afirmou que o time deve manter a intensidade diante do Cuiabá, fora de casa 23.10.25 18h45 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo, Cuiabá tem volume ofensivo e intensidade na defesa Adversário do Leão nesta sexta (24), o Dourado figura entre os que mais finalizam e criam chances na competição 23.10.25 17h01 Mais esportes Segunda fase da Copa Pará Open de Tênis começa nesta quinta-feira (23) em Belém Competição reúne atletas de vários estados do Brasil e promete grandes disputas 23.10.25 13h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Palmeiras faz jogo tenebroso, leva baile da LDU e se complica na Libertadores 23.10.25 23h47 MMA SPORT CLUB Amanda Lemos encara Virna Jandiroba em luta crucial no UFC, em julho 17.05.24 12h00 Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 Futebol Remo segue à frente do Paysandu e é o clube mais valioso da região Norte, aponta estudo Segundo levantamento da Sports Value, a dupla Re-Pa ocupa, respectivamente, as 31ª e 32ª posições no ranking de equipes mais valiosas do Brasil. 25.01.24 17h09