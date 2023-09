Torcedores já se concentram na porta do hotel para se despedir da seleção; veja como está o trânsito

A seleção brasileira deixará Belém no início da tarde deste sábado (09). Para aproveitar os momentos que ainda restam, torcedores já estão concentrados em frente ao hotel que a delegação está hospedada, no bairro de Nazaré.

O Brasil venceu a Bolívia por 5x1, no estádio Mangueirão, na noite desta sexta-feira (08), em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA da América do Sul.

Como ocorreu ao longo da semana, o trânsito na avenida Nazaré, na altura na travessa Benjamin Constant, segue com lentidão. O motivo é o número de torcedores que já começa a se concentrar por lá, para se despedir da seleção brasileira.

O embarque de toda a delegação está marcado para às 16h15. Agora eles vão para o Peru, onde fazem o segundo confronto das Eliminatórias.

Vale lembrar, que desde que a seleção brasileira chegou em Belém, os torcedores estiveram presente na porta do hotel desde segunda-feira (04). Os jogadores compartilharam ao longo dos dias imagens e vídeos do público que estava no local, além disso, eles elogiaram a torcida do Pará também nas entrevistas.