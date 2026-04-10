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Torcedores do Palmeiras vão poder escolher nome do estádio após acordo com Nubank

Não é necessário ser cliente Nubank para participar da votação

Estadão Conteúdo
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Grande parte dos Sócios Avanti se beneficiava da prioridade e do desconto na compra de ingressos para os jogos do Palmeiras no Allianz Parque. (Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação)

Os torcedores do Palmeiras vão poder participar da escolha do novo nome do estádio do clube. A WTorre, responsável pela administração da arena, fechou um acordo com o Nubank pela venda dos naming rights do estádio. O banco digital entra no lugar da seguradora Allianz, que batizava a casa palmeirense desde 2014.

Nesta sexta-feira, a Nubank anunciou uma votação para definir o novo nome do estádio. As opções são Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank.

Não é necessário ser cliente Nubank para participar da votação. É permitido somente um voto por CPF. Quem votar no nome vencedor terá a chance de ver seu nome aparecendo na arena - há uma limitação de participantes por "questão de tempo de duração da iniciativa", explica o banco em nota.

A mudança de nome da arena palmeirense ocorre por questões financeiras. O Nubank se dispôs a pagar pouco mais de R$ 50 milhões pelo naming rights do estádio, aproximadamente o dobro do que era pago pela Allianz à WTorre. A administradora acredita que o valor estava defasado para os atuais padrões de mercado e aceitou a proposta do banco digital.

A WTorre vendeu os naming rights à Allianz, em 2014, por R$ 300 milhões em contrato até 2030. Agora, a administradora terá de chegar em um acordo com a seguradora para encerrar o acordo. A multa prevista no contrato deverá ser assumida pela fintech.

A Nubank enxerga no estádio uma maneira de expandir ainda mais a sua marca. A arena está na rota de shows internacionais e recebeu 27 apresentações em 2025, além de dezenas de eventos corporativos. Recentemente, o banco comprou os naming rights do novo estádio do Inter Miami, time de Lionel Messi nos Estados Unidos, e batizou a arena de Nu Stadium.

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