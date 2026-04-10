Torcedores do Palmeiras vão poder escolher nome do estádio após acordo com Nubank Não é necessário ser cliente Nubank para participar da votação Estadão Conteúdo 10.04.26 13h53 Grande parte dos Sócios Avanti se beneficiava da prioridade e do desconto na compra de ingressos para os jogos do Palmeiras no Allianz Parque. (Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação) Os torcedores do Palmeiras vão poder participar da escolha do novo nome do estádio do clube. A WTorre, responsável pela administração da arena, fechou um acordo com o Nubank pela venda dos naming rights do estádio. O banco digital entra no lugar da seguradora Allianz, que batizava a casa palmeirense desde 2014. Nesta sexta-feira, a Nubank anunciou uma votação para definir o novo nome do estádio. As opções são Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank. Não é necessário ser cliente Nubank para participar da votação. É permitido somente um voto por CPF. Quem votar no nome vencedor terá a chance de ver seu nome aparecendo na arena - há uma limitação de participantes por "questão de tempo de duração da iniciativa", explica o banco em nota. A mudança de nome da arena palmeirense ocorre por questões financeiras. O Nubank se dispôs a pagar pouco mais de R$ 50 milhões pelo naming rights do estádio, aproximadamente o dobro do que era pago pela Allianz à WTorre. A administradora acredita que o valor estava defasado para os atuais padrões de mercado e aceitou a proposta do banco digital. A WTorre vendeu os naming rights à Allianz, em 2014, por R$ 300 milhões em contrato até 2030. Agora, a administradora terá de chegar em um acordo com a seguradora para encerrar o acordo. A multa prevista no contrato deverá ser assumida pela fintech. A Nubank enxerga no estádio uma maneira de expandir ainda mais a sua marca. A arena está na rota de shows internacionais e recebeu 27 apresentações em 2025, além de dezenas de eventos corporativos. Recentemente, o banco comprou os naming rights do novo estádio do Inter Miami, time de Lionel Messi nos Estados Unidos, e batizou a arena de Nu Stadium. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras torcedores estádio nome COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história 10.04.26 14h42 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 Futebol Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0 09.04.26 22h39 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45