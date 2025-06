Torcedores do Palmeiras fazem grande festa e apoiam elenco antes de viagem para o Mundial

Torcedores do Palmeiras fizeram enorme festa para os jogadores do elenco na manhã deste domingo. A equipe irá viajar para os Estados Unidos nesta segunda-feira para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Os torcedores estiveram na Avenida Marquês de São Vicente, em frente à Academia de Futebol. Os jogadores se encontraram com a torcida para agradecer pelo apoio e tirar fotos.

Sinalizadores, bandeiras e faixas foram levados pelos torcedores para o local. O Palmeiras realizou o último treino antes do embarque para o Mundial neste domingo.

Na terça-feira, já em solo norte-americano, o Palmeiras fará o lançamento do terceiro uniforme. A vestimenta é exclusiva para a disputa da competição. Além disso, a "Casa Palmeiras", espaço interativo para os torcedores, será aberta em Nova Jersey, Miami e Greensboro durante o campeonato.

O time de Abel Ferreira estreia no Mundial de Clubes no dia 15 de junho, domingo, às 19 horas (de Brasília), contra o Porto-POR. O Grupo A do torneio também é composto por Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos.

A equipe egípcia e o time norte-americano fazem a partida de abertura do Mundial de Clubes, no sábado, dia 14 de junho, a partir das 21 horas (horário de Brasília).