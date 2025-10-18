Torcedores do Flamengo protestam contra CBF na véspera do clássico com Palmeiras: 'Vargonha' Estadão Conteúdo 18.10.25 17h12 Torcedores do Flamengo se reuniram neste sábado, em frente à sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para protestar contra supostos favorecimentos ao Palmeiras pela arbitragem no Brasileiro. Líder do campeonato com 61 pontos, o time do técnico Abel Ferreira enfrenta o clube do Rio, segundo colocado com 58, neste domingo, no Maracanã, pela 29ª rodada. Faixas estendidas em frente à CBF mostravam indignação dos flamenguistas. "Quem se mistura c/ porco #vira CBF s/ credibilidade (sic)", "Vargonha, campeonato manchado" e "A CBF é verde" foram algumas das mensagens exibidas pelos torcedores. O tema arbitragem ganhou força na última rodada do Brasileiro antes da Data Fifa. O clássico entre São Paulo e Palmeiras, vencido de virada pelo segundo por 3 a 2, teve atuação polêmica de Ramon Abatti Abel, que deixou de marcar penalidade para o tricolor paulista quando a partida estava 2 a 0. No mesmo dia, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, não poupou críticas à arbitragem brasileira e sugeriu favorecimento ao Palmeiras. "É vergonhoso. O que se passa nos outros jogos deixa suspeitas do que acontece por trás", reclamou o português. A Comissão de Arbitragem da CBF afastou Ramon Abatti Abel e os assistentes do VAR que atuaram no clássico. O jogo deste domingo terá Wilton Pereira Sampaio como árbitro. A escolha não agradou aos torcedores palmeirenses. Muitos demonstraram revolta nas redes sociais, reclamaram da escolha do "maior árbitro caseiro" do Brasil e sugeriram "ajuda" ao Flamengo na visita ao Corinthians (virada por 2 a 1), com o segundo gol saindo de um lateral invertido, recentemente pelo Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileiro arbitragem protesto Flamengo torcida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00