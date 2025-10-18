Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Torcedores do Flamengo protestam contra CBF na véspera do clássico com Palmeiras: 'Vargonha'

Estadão Conteúdo

Torcedores do Flamengo se reuniram neste sábado, em frente à sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para protestar contra supostos favorecimentos ao Palmeiras pela arbitragem no Brasileiro. Líder do campeonato com 61 pontos, o time do técnico Abel Ferreira enfrenta o clube do Rio, segundo colocado com 58, neste domingo, no Maracanã, pela 29ª rodada.

Faixas estendidas em frente à CBF mostravam indignação dos flamenguistas. "Quem se mistura c/ porco #vira CBF s/ credibilidade (sic)", "Vargonha, campeonato manchado" e "A CBF é verde" foram algumas das mensagens exibidas pelos torcedores.

O tema arbitragem ganhou força na última rodada do Brasileiro antes da Data Fifa. O clássico entre São Paulo e Palmeiras, vencido de virada pelo segundo por 3 a 2, teve atuação polêmica de Ramon Abatti Abel, que deixou de marcar penalidade para o tricolor paulista quando a partida estava 2 a 0.

No mesmo dia, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, não poupou críticas à arbitragem brasileira e sugeriu favorecimento ao Palmeiras. "É vergonhoso. O que se passa nos outros jogos deixa suspeitas do que acontece por trás", reclamou o português.

A Comissão de Arbitragem da CBF afastou Ramon Abatti Abel e os assistentes do VAR que atuaram no clássico. O jogo deste domingo terá Wilton Pereira Sampaio como árbitro. A escolha não agradou aos torcedores palmeirenses. Muitos demonstraram revolta nas redes sociais, reclamaram da escolha do "maior árbitro caseiro" do Brasil e sugeriram "ajuda" ao Flamengo na visita ao Corinthians (virada por 2 a 1), com o segundo gol saindo de um lateral invertido, recentemente pelo Brasileirão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileiro

arbitragem

protesto

Flamengo

torcida
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes

Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente

18.10.25 10h00

A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B

Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas

18.10.25 9h00

Futebol

Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube

Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza.

18.10.25 7h00

Futebol

Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista

Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 

17.10.25 17h49

MAIS LIDAS EM ESPORTES

A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B

Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas

18.10.25 9h00

JOGÃO

Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida

A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado

18.10.25 7h00

Futebol

Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube

Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza.

18.10.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

18.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda