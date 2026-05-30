Torcedores de PSG e Arsenal entram em confronto antes da final da Champions League A preocupação da polícia local é uma escalada da violência para o confronto decisivo Estadão Conteúdo 30.05.26 10h02 Horas antes da grande decisão da Champions League, torcedores do Paris Saint-Germain e Arsenal entraram em confronto na noite desta sexta-feira (29), em Budapeste. As imagens das redes sociais mostram ingleses e franceses trocando socos no meio da rua e jogando fogos de artifícios. A preocupação da polícia local é uma escalada da violência para o confronto decisivo. Segundo portais da Europa, mais de dez mil torcedores sem ingressos foram para a capital húngara. Para conter possíveis conflitos, quatro mil policiais serão acionados para a segurança na Puskás Arena. O jogo final da temporada europeia começa às 13h e coloca dois campeões nacionais frente a frente na Hungria. O PSG, atual campeão da Champions e soberano na França, tenta a segunda conquista de sua história. A equipe de Luis Enrique conta com a grande fase dos atacantes Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia. Do outro lado, os comandados do espanhol Mikel Arteta têm a defesa como ponto forte e contam com o bom momento dos zagueiros sul-americanos Gabriel Magalhães e Piero Hincapié. No setor ofensivo, o Arsenal deposita suas esperanças em Viktor Gyökeres, Eberechi Eze e Bukayo Saka. Para chegar até a grande decisão, ambas as equipes despacharam adversários importantes. Em 11º na primeira fase, o PSG precisou disputar o playoff e eliminou o rival Monaco. Na sequência passou pelos ingleses Chelsea e Liverpool, nas oitavas e quartas, respectivamente. Talvez tenha enfrentado o melhor time na semifinal, o Bayern de Munique. Já o Arsenal teve a melhor campanha da primeira fase e se classificou direto para as oitavas de final. Com atuações sólidas defensivamente, passou por Bayer Leverkusen, Sporting e Atlético de Madrid, respectivamente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Arsenal PSG Champions League Puskas Arena COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01