Torcedores com cartão de vacinação fraudado serão barrados de jogo do Remo, afirma MPPA

O Remo iniciou na segunda-feira (20) a troca de ingressos para o jogo contra o Náutico, pela Série B, que marcará a volta do público aos estádios do Pará. Mas, para poder ter direito a entrar no Baenão, é necessário ter ciclo vacinal completo e, portanto, o Ministério Público do Estado (MPPA) está atento a possíveis fraudes de cartões de vacinação falsos. Torcedores que não cumprirem a regra serão barrados.

Quem afirma é o procurador de justiça do MPPA, Waldir Macieira. O ciclo vacinal é considerado “completo” 15 dias após a segunda dose da vacina contra a covid-19 das marcas Astrazeneca, Coronavac e Pfizer ou duas semanas após a dose única da Jansen.

Mesmo que torcedores consigam passar pela primeira "barreira" que é no ato da compra do ingresso, poderão ser descobertos na entrada do Baenão, já que há um sistema de comunicação direta com o Sistema Único de Saúde (SUS).

“O torcedor poderá até comprar o ingresso, mas ele passará por uma checagem, com duas barreiras. Além do Remo ter a obrigatoriedade de repassar a lista dos torcedores para a Secretaria de Estado e Saúde do Pará (Sespa) e Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). Tudo será apurado, utilizando também o ConectaSUS”, detalhou Macieira.

O Remo, em contato com O Liberal, reforçou estar atento às exigências da gestão municipal. "Em relação aos critérios de acesso, está sendo exigido e cumprido o protocolo apresentado pela Federação em sua totalidade no momento da compra e, no dia da partida, também será feito na entrada dos portões a checagem pelo protocolo da Federação, o que já está no planejamento", informou a assessoria de comunicação azulina.

Torcedores precisam provar que estão com a segunda dose em dia para poder comprar o ingresso (Sandro Galtran/Remo)

Outro ponto conversado com o representante do Ministério Público foi a quantidade de locais para a aquisição dos ingressos. Até o momento, há apenas um endereço: a sede social azulina, na Avenida Nazaré, dividida entre dois locais: a Central Nação Azul e o Salão Nobre.

O protocolo de saúde feito pela Federação Paraense de Futebol (FPF), em parceria com os órgãos de saúde do Estado e Município, requer vários locais para a retirada dos bilhetes, evitando, assim, aglomerações. O protocolo de saúde diz: “Fornecimento pelo torcedor, na ocasião da compra, de todos os dados exigidos para aquisição, sendo que, além do nome, deve conter o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o número de contato. A entrega dos ingressos impressos deve ocorrer no maior número de pontos diferentes possível para retirada, evitando aglomerações”.

De acordo com o Leão, o número e espaços já está sendo ampliado.

"Estamos em fase somente de troca de ingressos ainda, que são dois pontos na sede social, como o salão nobre e a central do Nação Azul, sendo nesses espaços com vários pontos de atendimento. Somente sócios e separamos por dia para poder pegar todos os dados exigidos no protocolo. A partir de quarta-feira (22) a venda de ingressos ao público geral será ampliado em outros pontos, como nas lojas oficiais dos clubes, conforme consta no protocolo e já de costume a realização no Clube", frisou o Remo por meio de nota.