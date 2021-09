Mais de um ano de espera: torcedor do Remo relata expectativa por volta ao Baenão

Imagine você, torcedor, comprar um ingresso para uma partida especial, mas sem data prevista. Então, vem uma pandemia, os estádios são proibidos de ter público e precisa aguardar um ano e oito meses para ver o clube do coração em campo. Esta é a realidade de Fernando Seabra, que pôde sentir nesta segunda-feira (20), que a espera está prestes a terminar

Na sexta-feira (24), o Remo recebe o Náutico, no Baenão, com torcida (o que não ocorre desde março de 2020). Nesta segunda (20), remistas que adquiriram o voucher para o Jogo da Luz, caso de Fernando, e completaram o ciclo de vacinação contra a covid-19, puderam trocar por um ingresso para o duelo válido pela Série B.

"Adquiri o ingresso no dia 4 de janeiro de 2020, antes da pandemia. Até que não tínhamos mais uma previsão de quando teria público nos estádios. Então, com a confiança da diretoria, estamos muito feliz em poder usufruir deste momento", contou Fernando, de 42 anos, e trabalha como contador.

Torcedores do Remo aguardavam para poder fazer a troca (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Procura

A equipe de O Liberal esteve na sede social do Remo para acompanhar a procura. Vários torcedores, todos usando máscaras, que não completarão o ciclo vacinal até o jogo contra o Coritiba, no dia 4 de outubro, estavam no local para poder repassar o voucher a outro CPF.

Enquanto isso, os sócio-torcedores adimplentes - seja os com direito a 100% do ingresso ou a 50% - também passaram pelo local para poder adquirir a entrada. Os bilhetes custam R$140 para o público geral. A meia-entrada tem o valor R$70, mesmo preço para quem é sócio-torcedor do Clube, que possui desconto de 50%.

Vale lembrar que na última sexta-feira (17), a Prefeitura de Belém aumentou para 30% a capacidade de público nos jogos de Remo, Paysandu e Tuna Luso. Segundo o órgão municipal, após estudos realizados pela equipe técnica, o aumento foi autorizado - inicialmente, seriam 20% e Fernando garante que estará lá:

"Estamos aqui nesse dia não apenas por carinho pelo nosso clube, mas pela superação que nós [torcedores] estamos tendo. Depois da pandemia, hoje é um grande momento para nós azulinos. Estou muito feliz", concluiu Fernando.

A partida entre Remo e Náutico tem transmissão lance a lance pelo O Liberal.