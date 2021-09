Veja quem está apto a comprar ingresso para os jogos do Remo na Série B

O Remo fará a sua primeira partida na Série B com torcida, na próxima sexta-feira (24), às 19h, contra o Náutico-PE, no Baenão. A diretoria azulina informou em suas redes sociais valores dos ingressos e quem possui direito a acompanhar a partida, como sócios-torcedores adimplentes, porém, nem todos poderão entrar, segundo o protocolo de saúde feito pela Federação Paraense de Futebol (FPF), que foi aprovado pelo Governo do Estado, Prefeitura de Belém e posteriormente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Só poderão comprar ingressos os torcedores que tenham feito o ciclo de vacinação completo com duas doses, seja da Astrazeneca, Coronavac ou Pzier ou dose única da Jansen.

Torcedores que compraram ingresso do “Jogo da Luz” e não terão completado o ciclo vacinal até a partida contra o Coritiba-PR, marcada para o dia 4 de outubro, é possível repassar o voucher a outro CPF.

O torcedor precisa comprovar através de carteira de vacinação ou pelo Conecte SUS, que está em dia com a vacinação, tendo vacinado pelo menos 15 dias antes do jogo.

Está vetada a entrada de mulheres grávidas e crianças

A venda de ingresso é de forma nominal e mediante CPF, tendo que apresentar o documento junto com o cartão de vacina para ter acesso ao estádio

Recomendações

Quem apresentar sintomas relacionados à covid-19 ou que tenha o diagnóstico da doença, não devem comparecer ao estádio.

O torcedor que esteja no período de 10 dias, desde que teve os primeiros sintomas da covid, como síndrome gripal, síndrome respiratória, evitar frequentar o estádio.

O torcedor que esteja aguardando receber o teste de covid também recomenda-se que não frequente o estádio.

O torcedor que teve contato recente com outra pessoa que teve a doença nos últimos 10 dias é preciso evitar a ida ao estádio.

Orientações

O clube mandante precisa sinalizar com marcação no chão ou em locais visíveis a posição em que o torcedor precisa aguardar na fila para o acesso ao estádio, mantendo o distanciamento mínimo de 1,5m;

O clube precisa liberar o maior números de entradas no estádio aos torcedores e colocar pontos de higiene das mãos como água e sabão ou álcool 70%

É necessário estabelecer áreas de entrada e saída para orientação das pessoas para que não tenha aglomeração, tanto na entrada quanto na saída do estádio

O torcedor precisa manter o distanciamento seguro nas arquibancadas de no mínimo 1.5m

É obrigatório o uso de máscaras

Retirar a máscara somente no período em que estiver ingerido líquidos

Informar aos torcedores sobre a proibição de contato físico durante a partida, como beijos, abraços e apertos de mãos

Abertura dos portões quatro horas antes da partida com acessos por diferentes setores

Está proibida a venda de bebidas alcoólicas e comida no estádio, apenas água, suco e refrigerante

O clube precisa disponibilizar lixeiras com tampas com um dispositivo que permita abertura sem o uso das mãos para descarte adequado de resíduos