Toloi tem lesão na coxa esquerda detectada e São Paulo visita Fortaleza com defesa enfraquecida Estadão Conteúdo 30.09.25 17h17 O técnico Hernán Crespo deve ser obrigado a mexer no esquema tático do São Paulo após perder dois zagueiros para a visita ao Fortaleza, quinta-feira, pelo Brasileirão. Além da suspensão de Arboleda, exames confirmaram lesão muscular na coxa esquerda de Rafael Toloi. Substituído no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 diante do Ceará, na segunda-feira, no MorumBis, Toloi realizou exames antes das atividades do dia, no CT da Barra Funda, na qual foi constatada a lesão. O São Paulo evita dar prognósticos de tempo de recuperação de seus machucados, algo bastante cobrado pelos torcedores, inclusive em protesto antes do jogo com o Ceará, mas Toloi também deve perder o clássico de domingo, com o Palmeiras, no MorumBis. Alan Franco, outro a deixar o campo diante do Ceará com problemas musculares não teve problemas graves e deve atuar ao lado de Sabino no Castelão. Ferraresi também está entregue ao Departamento Médico, aumentando o número de desfalques na defesa. Vindo de quatro jogos com derrotas, todos sem anotar gols, o São Paulo jogará no Ceará sob pressão e com Crespo podendo mexer, também, na organização ofensiva, já que o questionado Luciano não está se dando bem na função de centroavante, enquanto Ferreirinha vem sendo substituído em todas as partidas.