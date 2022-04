Tocantinópolis x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (20/04) pela Copa do Brasil

As equipes Tocantinópolis x Athletico-PR entram em campo hoje, quarta-feira (20/04), para disputar uma partida pela 3ª fase da Copa do Brasil. A partida começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Tocantinópolis x Athletico-PR ao vivo?

A partida Tocantinópolis x Athletico-PR pode ser acompanhada ao vivo no canal SportTV 3, na televisão fechada, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Tocantinópolis x Athletico-PR chega para o jogo?

O Tocantinópolis chega na terceira fase da Copa do Brasil com uma campanha positiva, após ter eliminado o Náutico por 1 x 0 na primeira fase da competição, e o Cascavel por 2 x 0, na segunda.

Já o Atlético-PR está vindo de uma derrota para o Atlético-MG por 1 x 0 no Brasileirão, por isso, contra as suas atenções em realizar uma boa partida de estreia na Copa do Brasil.

Prováveis escalações

Tocantinópolis: Jefferson; Marcinho, Betão, Wanderson e Chico Bala; Pedro Dias, Tiago Bagagem e Raí; Alan Maia, Bilau (Veraldo) e Jheimy. Técnico: Jairo Nascimento.

Athletico: Bento; Khellven, Lucas Halter, Lucas Fasson e Pedrinho; Hugo Moura (Pablo Siles), Christian (Matheus Fernandes) e Marlos; Cuello, Pedro Rocha (Vitor Bueno) e Pablo. Técnico: Fábio Carille.

Ficha técnica - Tocantinópolis x Athletico-PR

Copa do Brasil

Local: no Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO).

Data/horário: 20 de abril de 2022, às 19h.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão dsa editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)