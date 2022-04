Jogos de hoje, quarta-feira (20/04), da NBA: confira onde assistir ao vivo e o horário das partidas

Os jogos de hoje, quarta-feira (20/04), da NBA, irão agitar a noite dos fãs de basquete com as partidas do playoff da liga, uma espécie de mata-mata para consagrar o grande vencedor da temporada. Confira os horários e onde assistir.

Quais são os horários e os jogos de hoje da NBA?

Boston Celtics x Brooklyn Nets - 20h - ESPN 2

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers - 21h - Twitch e Youtube TNT Sports

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls - 22h30 - ESPN 2

Onde posso assistir aos jogos de hoje da NBA?

As partidas podem ser acompanhadas no canal fechado ESPN, Twitch e Youtube.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)