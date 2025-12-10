TNT 'atropela' SBT e terá Sul-Americana, que fica fora da TV aberta a partir de 2027 Estadão Conteúdo 10.12.25 23h17 A Conmbeol anunciou os vencedores da licitação para transmissão dos jogos de Copa Sul-Americana e Libertadores entre 2027 e 2030. A principal novidade é que a competição do segundo escalão da América do Sul não será exibida na TV aberta. Isso porque a TNT passou por cima do SBT, que ainda detém a Sul-Americana até 2026, e assumiu a transmissão gratuita do torneio. No entanto, os jogos serão exibidos no YouTube. Foram 10 meses de análises entre os candidatos. A Conmebol escolheu as propostas que considerou "mais vantajosas". A Libertadores continua com a Globo como emissora na TV aberta, enquanto a ESPN terá os jogos em canal fechado. O mesmo esquema vale para a Recopa. A subsidiária da Disney ainda será a responsável pela Sul-Americana na TV fechada. A Paramount, que transmitia as competições desde 2023, anunciou em junho que não renovaria. Entretanto, o streaming enviou uma proposta, que não foi aprovada pela Conmebol. Na internet, os melhores momentos também ficarão com a TNT Sports. A TNT faz parte do grupo Warner Bros. Discovery. Recentemente, o conglomerado anunciou a venda do estúdio cinematográfico e os ativos da HBO à Netflix. WARNER BROS. DOMINA TRANSMISSÕES EM OUTROS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL Os vizinhos do Brasil terão a Libertadores na Warner Bros. Discovery como plataforma aberta. A exceção é o Equador, que contará com os jogos na Ecuavisa. A Warner, por meio da TNT Sports, também terá a Sul-Americana nos países vizinhos. Já as plataformas pagas serão ESPN (também para a Recopa) e Directv. O HBO Max, também da Warner, será o responsável pelos melhores momentos das competições. No México e na região da América Central e Caribe, as transmissões de todas as competições serão apenas pela ESPN. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana TNT SBT COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26