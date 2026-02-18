TJPR condena Athletico-PR a indenizar jornalista por ataques à honra em 'caso de medalhas' Estadão Conteúdo 18.02.26 10h47 De olho no jogo atrasado com o Corinthians pelo Brasileirão, nesta quinta-feira, com punição à torcida e presença limitada nas arquibancadas da Arena da Baixada, o Athletico-PR ganhou mais uma dor de cabeça para lidar: o clube foi condenado em processo movido pelo jornalista esportivo Napoleão de Almeida e terá de pagar indenização. O caso se arrasta desde 2019 após o clube paranaense publicar uma nota oficial intitulada "A verdade sobre as medalhas da Copa Sul-Americana", em resposta a uma reportagem crítica de Napoleão de Almeida sobre venda de réplicas de medalhas da conquista de 2018. De acordo com o tribunal e a defesa do jornalista, o Athletico utilizou termos agressivos para desqualificá-lo. O clube ainda tentou explicar que, das 40 medalhas da premiação da Conmebol, oito foram destinadas a uma ONG, que as vendeu por valor simbólico de R$ 1,5 mil cada. O clube pediu mais 50 à entidade e garantiu que todas as comercializadas eram originais e parte de ação social. O Judiciário entendeu que sim, mas achou exagerado os termos do direito de resposta do Athletico, que "atingiu a liberdade de expressão e a dignidade do jornalista", acusando-o de ser um perseguidor do clube e de seu então presidente, Mario Celso Petraglia. O Tribunal ainda reprovou a defesa athleticana que começou definido Napoleão como "pseudo jornalista." "Isso não esclarece nada", rebateu o juiz. O clube ainda alegou que a notícia "atingiu toda torcida rubro-negra". Não atingiu e também não diz nada", continuou o magistrado, definindo a indenização definida como correta. "O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) condenou o Athletico Paranaense a indenizar o jornalista e narrador esportivo Napoleão de Almeida por ataques à sua honra realizados no site oficial do clube em 2019. A decisão já transitou em julgado, o que significa que não cabem mais recursos", decidiu o TJPR. "A decisão do Tribunal reafirma que o direito de resposta e a liberdade de expressão possuem limites claros na lei, não podendo servir de escudo para ataques pessoais ou à imagem profissional", disse o advogado Pedro Botan Cíceri, representante do profissional de imprensa. "Este resultado demonstra que o ambiente digital não está imune às regras da responsabilidade civil e que a urbanidade deve prevalecer mesmo em divergências de opinião", completou. O clube não se manifestou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Athletico-PR Tribunal de Justiça do Paraná conenação Napoleão de Almeida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Leão faz hoje o 11° jogo em mês 18.02.26 10h54 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 Paralisação? Bragantino aciona TJD-PA e aponta suposta irregularidade de zagueiro do Castanhal Clube questiona escalação de zagueiro do Japiim contra o Remo e decisão pode impactar quartas de final do estadual 17.02.26 12h19 Futebol Duelos com ares de "tira cisma" 17.02.26 10h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa 18.02.26 7h30 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 18.02.26 7h00 RACISMO Quem é Gianluca Prestianni? Jogador do Benfica é acusado de racismo por Vini Jr. Argentino teria chamado o brasileiro de “macaco” durante jogo da Champions League 18.02.26 10h26