Timberwolves impõem 3ª derrota ao Thunder com show de Edwards; Knicks perdem após conquista Estadão Conteúdo 20.12.25 9h08 Anthony Edwards retornou ao Minnesota Timberwolves após três jogos ausente por lesão e, com 26 pontos e 12 rebotes, liderou o time da casa na vitória por 112 a 107 sobre o Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA e dono da melhor campanha na atual temporada. O armador de 24 anos acertou uma cesta de três pontos decisiva a 38s5 do fim para sacramentar o triunfo, nesta sexta-feira, no Target Center, em Minneapolis. Já a equipe de Oklahoma City parece ter sentido a queda nas semifinais da NBA Cup diante do San Antonio Spurs, na semana passada, e sofreu sua terceira derrota na temporada - ainda lidera a Conferência Oeste com metade das derrotas do Denver Nuggets, o vice-líder. Astro da franquia, Shai Gilgeous-Alexander anotou 35 pontos e deu sete assistências. Julius Randle contribuiu com 19 pontos, mas seu lance livre perdido após uma cesta a 53 segundos do fim permitiu que os Wolves mantivessem a vantagem de dois pontos e preparassem o terreno para a cesta decisiva de Edwards, que vinha sentindo dores no pé direito, o que não o impediu de roubar a bola de Gilgeous-Alexander nos segundos finais, selando a vitória. Irritado com a equipe de arbitragem, especialmente com supostas faltas não marcadas contra sua equipe, o técnico dos Timberwolves, Chris Finch, foi expulso ainda no meio do primeiro quarto da partida. O treinador precisou ser contido por seus assistentes e pela segurança antes de deixar a quadra. Já o New York Knicks retornou ao Madison Square Garden, comemorou com a torcida o título da NBA Cup antes da partida, mas saiu derrotado pelo Philadelphia 76ers por 116 a 107. Esta foi apenas a segunda derrota da franquia jogando em Nova York - a equipe vinha de seu melhor início de temporada em casa desde a temporada 1992/93. Jalen Brunson fez 22 pontos, deu nove assistências e pegou seis rebotes, mas acertou apenas 7 de 22 arremessos e viu sua equipe encerrar uma série de seis vitórias seguidas. Do lado dos 76ers, Tyrese Maxey marcou 30 pontos, enquanto VJ Edgecombe anotou 23. Andre Drummond, substituto do lesionado Joel Embiid, contribuiu com um "double-double", com 14 pontos e 13 rebotes. WEMBANYAMA ATINGE MARCA HISTÓRICA DE BLOQUEIOS EM VITÓRIA DOS SPURS Em Atlanta, Victor Wembanyama registrou seu 100º jogo consecutivo na temporada regular com pelo menos um bloqueio na vitória do San Antonio Spurs por 126 a 98 sobre o Atlanta Hawks. O pivô dos Spurs liderou a equipe com 26 pontos, 12 assistências e dois bloqueios, além de dar um toco em uma bandeja do novato Asa Newell. Seu último jogo na temporada regular sem um bloqueio foi em 10 de janeiro de 2024, contra o Detroit Pistons. Assim, Wembanyama se tornou apenas o terceiro jogador na história da NBA a alcançar a marca. Patrick Ewing registrou 145 jogos consecutivos com pelo menos um bloqueio, enquanto Dikembe Mutombo chegou a 116 jogos. Mutombo ocupa o segundo lugar no ranking de bloqueios da NBA com 3.289 no total, atrás apenas de Hakeem Olajuwon (3.830). Confira as partidas da noite desta sexta-feira na NBA: Boston Celtics 129 x 116 Miami Heat New York Knicks 107 x 116 Philadelphia 76ers Atlanta Hawks 98 x 126 San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers 125 x 136 Chicago Bulls Minnesota Timberwolves 112 x 107 Oklahoma City Thunder Acompanhe os jogos deste sábado na NBA: Denver Nuggets x Houston Rockets Toronto Raptors x Boston Celtics Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks New Orleans Pelicans x Indiana Pacers Detroit Pistons x Charlotte Hornets Memphis Grizzlies x Washington Wizards Golden State Warriors x Phoenix Suns Utah Jazz x Orlando Magic Sacramento Kings x Portland Trail Blazers Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Timberwolves Thunder Knicks 76ers COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: novo contratado e dois remanescentes se apresentam e iniciam a pré-temporada Papão ainda aguarda a chegada de mais jogadores e membros da comissão técnica para completar essa primeira fase da pré-temporada 20.12.25 22h17 Futebol Em Belém, Vôlei Renata perde para o Perugia-ITA e está fora da final do Mundial de Vôlei Equipe brasileira não conseguiu segurar a força do time italiano e irá disputar o terceiro lugar no Mundial de Vôlei 20.12.25 20h35 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22 SOLIDARIEDADE Equipe de corrida do Paysandu realiza ação de Natal para crianças; saiba como participar A equipe de corrida Papãoléguas, do Paysandu, realiza doação de brinquedos para crianças do bairro da Águas Lindas, em frente ao CT do Papão 20.12.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado 20.12.25 7h00 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22