Thunder supera Timberwolves fora de casa e abre 3 a 1 nas finais da Conferência Oeste da NBA

O Oklahoma City Thunder deu um importante passo para se garantir nas finais da temporada 2024/2025 da NBA. E isso se deve a Shai Gilgeous-Alexander. Autor de 40 pontos, ele conduziu a sua equipe à vitória de 128 a 126 sobre o Minnesota Timberwolves na noite desta segunda-feira, no Target Center, casa do adversário, em Minneapolis.

Com o resultado, a franquia de Oklahoma abriu uma vantagem de 3 a 1 e tem a chance de fechar a série no jogo 5 dos playoffs das finais da Conferência Oeste. O próximo encontro entre os dois rivais está agendado para esta quarta-feira, no Paycom Center.

Com uma atuação digna de um MVP, o canadense Shai Gilgeous-Alexander comandou as ações, foi decisivo nos arremessos e também se destacou tanto na marcação quanto na armação das jogadas. E os números atestam essa versatilidade.

Além dos 40 pontos, o cestinha da partida flertou com um "triple-double" ao dar dez assistências e pegar nove rebotes. Ao final do encontro, ele festejou o resultado positivo conquistado na casa dos Wolves.

"Tentei me concentrar no jogo, ser agressivo e escolher as jogadas ofensivas. Não me preocupei muito em pontuar ou seja lá o que for. A atuação saiu de maneira natural", afirmou o atleta.

Em quadra, Jalen Williams foi um coadjuvante de luxo. Ao acertar 13 de 24 arremessos, ele terminou o embate com 34 pontos e dividiu a responsabilidade com Gilgeous-Alexander no ataque.

Pelo lado dos anfitriões, que apostavam em um triunfo diante da sua torcida para empatar a série de playoffs, Anthony Edwards fez uma jornada sem brilho e encerrou o duelo com apenas 16 pontos. Ao fim do duel, ele reconheceu a superioridade do Oklahoma.

"Eles nos superaram no jogo, nos rebotes e foram muito eficientes nos arremessos. Tínhamos de mostrar um pouco mais em quadra. Infelizmente não conseguimos a vitória e agora é vencer na casa deles", afirmou Edwards.

O jogo foi marcado pelo equilíbrio durante todo o confronto com ligeira superioridade dos visitantes, que encerraram o terceiro quarto com vantagem de cinco pontos. No último período, a disputa ficou ainda mais acirrada. Decisivo nos minutos finais, o Thunder foi mais eficiente nas tentativas de arremesso e garantiu a vitória por 128 a 126.