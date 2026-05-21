Thunder reage no jogo 2, supera os Spurs e empata série final da Conferência Oeste na NBA Em uma jornada onde seu sistema defensivo conseguiu frear o ímpeto de Victor Wembanyama, o destaque ficou com Shai Gilgeous-Alexander Estadão Conteúdo 21.05.26 9h11 Shai brilhou em vitória do Thunder na NBA (Divulgação/OKC Thunder) Após ser surpreendido em casa na abertura dos playoffs das finais da Conferência Oeste da NBA, o Oklahoma City Thunder reagiu rápido e empatou a série em 1 a 1, na noite desta quarta-feira, no Paycom Center, ao superar o San Antonio Spurs pelo placar de 122 a 113. Em uma jornada onde seu sistema defensivo conseguiu frear o ímpeto de Victor Wembanyama, o destaque ficou com Shai Gilgeous-Alexander. Cestinha do confronto, o ala assinalou 30 pontos na partida e ainda flertou com um 'double-double' ao garantir nove assistências para a franquia de Oklahoma. Com uma boa marcação, o time anfitrião forçou 21 erros do adversário, 'segurou' Wembanyama e soube conter as investidas de Stephon Castle e Dylan Harper. Empolgado, o astro da noite disse que o time entrou sabendo da necessidade de vencer. "Os caras reagiram hoje porque sabíamos o que significaria uma nova derrota. Acho que mostramos essa essa energia desde o início da partida", afirmou Shai. Para Mark Daigneault, treinador do Thunder, sua equipe teve frieza suficiente para assimilar os erros cometidos no primeiro confronto desta série de playoffs contra o San Antonio Spurs e tirou lições importantes para a sequência da disputa. "Acho que todos nós jogamos melhor. Eu estava confiante e tranquilo. Não sabia se iríamos ganhar ou perder, mas tinha bastante certeza, depois de assistir ao primeiro jogo, e conhecendo nosso time, de que entraríamos em quadra e teríamos uma outra atitude", comentou. Depois de uma atuação histórica na primeira partida, quando marcou 41 pontos, Victor Wembanyama não conseguiu manter o mesmo nível. Apesar de ter sido eficiente nos rebotes (pegou 24 bolas no garrafão), desta vez ele encerrou a partida apenas como o terceiro pontuador de sua equipe (21 pontos), ficando atrás de Stephon Castle (25) e Devin Vassell (22). Depois de duas partidas realizadas na casa do Thunder, o playoff segue para San Antonio, onde serão realizados os dois próximos duelos. O confronto de número três está marcado para esta sexta-feira, às 21h30, no no Fros Bank Center. CONFIRA O RESULTADO DO JOGO DESTA QUARTA-FEIRA Oklahoma City Thunder 122 x 113 San Antonio Spurs ACOMPANHE A PARTIDA DESTA QUINTA-FEIRA New York Knicks x Cleveland Cavaliers Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Thunder Spurs COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 futebol Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso' Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA 21.05.26 10h13 Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 Futebol Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio. 20.05.26 18h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Castro decide, Paysandu vence o Nacional e larga na frente na final da Copa Norte Papão faz 1 a 0 no Mangueirão, abre vantagem na decisão e joga por empate no duelo de volta, dia 28, em Manaus 20.05.26 22h11 Futebol Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão 20.05.26 23h04 Futebol Remo repudia ataques racistas contra modelos de campanha e aciona setor jurídico Clube afirma que comentários ofensivos durante lançamento do novo uniforme não refletem os valores da instituição e garante apoio às vítimas 19.05.26 20h06 Futebol Remo pode ter o retorno de Gabriel Taliari contra o Athletico-PR, diz jornalista Segundo informação de Carlos Ferreira, neste momento, Taliari teria condições de atuar por cerca de 20 minutos. 20.05.26 18h00