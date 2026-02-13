Thomas Tuchel renova contrato e permanece como técnico da seleção inglesa até a Euro-2028 Estadão Conteúdo 13.02.26 10h43 O alemão Thomas Tuchel acertou a renovação de contrato para continuar como técnico da seleção da Inglaterra até a Eurocopa de 2028. O vínculo atual garantia o treinador até o fim da Copa do Mundo deste ano, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. A Associação Inglesa de Futebol (FA na sigla em inglês) anunciou o novo acordo com a intenção de manter o trabalho que vem sendo feito mesmo após a participação da equipe no Mundial. "Os acordos garantirão clareza e foco total para a seleção inglesa na Copa do Mundo deste verão. Eles também proporcionarão continuidade antes dos compromissos de alto nível da Liga das Nações da UEFA, que começam quase imediatamente em setembro", disse a FA em um comunicado. Tuchel levou a Inglaterra a uma campanha perfeita nas eliminatórias para a Copa do Mundo, com oito vitórias e nenhum gol sofrido. O treinador aproveitou a oficialização da renovação e manifestou seu contentamento com a prorrogação do vínculo. "Não é segredo que tenho aproveitado cada minuto até agora trabalhando com meus jogadores e comissão técnica, e mal posso esperar para liderá-los na Copa do Mundo", disse Tuchel. "É uma oportunidade incrível e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para orgulhar o país." Tuchel é um técnico acostumado a conquistar troféus. Ele venceu a Liga dos Campeões com o Chelsea, além de títulos nacionais na França e na Alemanha com o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique, respectivamente. "Ele era a pessoa certa para o cargo quando se juntou a nós para a campanha da Copa do Mundo, e sua reputação só se fortaleceu ao longo das eliminatórias", disse o diretor executivo da FA, Mark Bullingham. "Sabemos que os jogadores têm seu total apoio, e a união dentro do grupo é evidente para todos." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Tuchel técnico contrato seleção inglesa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 PILHADO Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou' Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão 13.02.26 19h41 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47 Mais Esportes Mestre da capoeira recebe nova condecoração e comemora em roda histórica na Praça da República Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade. 11.02.26 15h31