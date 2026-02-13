Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Thomas Tuchel renova contrato e permanece como técnico da seleção inglesa até a Euro-2028

Estadão Conteúdo

O alemão Thomas Tuchel acertou a renovação de contrato para continuar como técnico da seleção da Inglaterra até a Eurocopa de 2028. O vínculo atual garantia o treinador até o fim da Copa do Mundo deste ano, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

A Associação Inglesa de Futebol (FA na sigla em inglês) anunciou o novo acordo com a intenção de manter o trabalho que vem sendo feito mesmo após a participação da equipe no Mundial.

"Os acordos garantirão clareza e foco total para a seleção inglesa na Copa do Mundo deste verão. Eles também proporcionarão continuidade antes dos compromissos de alto nível da Liga das Nações da UEFA, que começam quase imediatamente em setembro", disse a FA em um comunicado.

Tuchel levou a Inglaterra a uma campanha perfeita nas eliminatórias para a Copa do Mundo, com oito vitórias e nenhum gol sofrido. O treinador aproveitou a oficialização da renovação e manifestou seu contentamento com a prorrogação do vínculo.

"Não é segredo que tenho aproveitado cada minuto até agora trabalhando com meus jogadores e comissão técnica, e mal posso esperar para liderá-los na Copa do Mundo", disse Tuchel. "É uma oportunidade incrível e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para orgulhar o país."

Tuchel é um técnico acostumado a conquistar troféus. Ele venceu a Liga dos Campeões com o Chelsea, além de títulos nacionais na França e na Alemanha com o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique, respectivamente.

"Ele era a pessoa certa para o cargo quando se juntou a nós para a campanha da Copa do Mundo, e sua reputação só se fortaleceu ao longo das eliminatórias", disse o diretor executivo da FA, Mark Bullingham. "Sabemos que os jogadores têm seu total apoio, e a união dentro do grupo é evidente para todos."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Tuchel

técnico

contrato

seleção inglesa
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026

O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes

13.02.26 15h33

futebol

Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base

Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12)

13.02.26 12h52

FUTEBOL

Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar

Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3

13.02.26 12h43

Futebol

Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo

13.02.26 12h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira

Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes

13.02.26 10h43

PILHADO

Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou'

Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão

13.02.26 19h41

PARAZÃO

Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos

Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim

12.02.26 21h47

Mais Esportes

Mestre da capoeira recebe nova condecoração e comemora em roda histórica na Praça da República

Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade.

11.02.26 15h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda