Thiago Silva marca no fim, elimina Bahia e coloca Fluminense na semifinal da Copa do Brasil Agora, o Fluminense aguarda outro carioca na semifinal: ou Botafogo ou Vasco. Estadão Conteúdo 10.09.25 21h27 Capitão, Thiago Silva sai como herói, relembrando que o zagueiro estava no elenco campeão em 2007, que também contava com Renato Gaúcho como treinador. (Imagem: Instagram/ Fluminense) Resiliente, o Fluminense batalhou e conseguiu furar a retranca do Bahia nesta quarta-feira, no Maracanã. Depois de um primeiro tempo truncado, com o time baiano fazendo um jogo perfeito defensivamente e defendendo a vantagem de 1 a 0 conquistado na ida, o time carioca virou o agregado na etapa final, quando Canobbio, de pênalti, e Thiago Silva, já na reta final, marcaram na vitória por 2 a 0, para garantir a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Capitão, Thiago Silva sai como herói, relembrando que o zagueiro estava no elenco campeão em 2007, que também contava com Renato Gaúcho como treinador. Com o resultado, o time volta a disputar uma semifinal depois de três anos, além de garantir mais R$ 9.922.500,00 em premiação. A classificação garante um clássico carioca na próxima fase, já que o adversário sairá do confronto entre Botafogo e Vasco. Lembrando que o time ainda está na disputa da Copa Sul-Americana. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Já o Bahia, que fez o dever de casa no primeiro jogo, fez um jogo taticamente perfeito nos primeiros 45 minutos, mas não suportou a pressão na segunda etapa e se despede da competição, em uma semana de festa com o título da Copa do Nordeste e a convocação de Jean Lucas para a seleção. O Fluminense se lançou ao ataque. O time de Renato Gaúcho até teve a posse de bola boa parte da primeira etapa, mas sem criatividade para furar o bloqueio do Bahia. As tentativas pelos lados do campo eram praticamente nulas em procurar Everaldo e Canobbio. A melhor chance foi uma cabeçada por cima de Thiago Silva. Buscando forçar o erro do adversário e neutralizando os contra-ataques, o time carioca só conseguiu efetividade em chutes de longe, com Nonato, para fora, e Thiago Silva, no meio do gol. O Bahia era tímido ofensivamente, mas cumprindo muito bem seu papel defensivo, congestionando a entrada da área. Na reta final, até conseguiu encaixar um ataque, com Kayky, parando em Fábio. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Na volta do segundo tempo, o Fluminense conseguiu o que tanto buscou. Renê cruzou e a bola bateu no braço de Michel Araújo, dentro da área. Canobbio se incumbiu da cobrança e converteu a penalidade para deixar o tudo igual no agregado, aos nove minutos. O gol forçou o Bahia a sair para o jogo, deixando o duelo em aberto, mas com ambos cautelosos defensivamente. Com o passar do tempo, Rogério Ceni reforçou o meio de campo, dando indício que iria levar a partida para os pênaltis. O Fluminense até tentava acelerar as jogadas para resolver nos 90 minutos, porém o desespero fazia com que o time desperdiçasse chances claras de contra-ataque. Até que aos 39, Canobbio cobrou falta na área e Thiago Silva cabeceou sem marcação para alívio tricolor no Maracanã, que ainda segurou a pressão baiana na reta final. FICHA TÉCNICA FLUMINENSE 2 X 0 BAHIA FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Bernal) e Nonato (Lucho Acosta); Serna (Keno), Everaldo (Cano) e Canobbio (Ignácio). Técnico: Renato Gaúcho. BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Juninho); Michel Araújo (Iago), Willian José (Cauly) e Kayky (Sanabria). Técnico: Rogério Ceni. GOLS - Canobbio, aos nove, Thiago Silva, aos 39 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Canobbio e Freytes (Fluminense); Ronaldo, Iago, Acevedo e Kayky (Bahia). ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP). RENDA - R$ 1.989.099,50. PÚBLICO - 48.669 torcedores. LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). 