Ter Stegen é submetido à cirurgia, mas tempo de recuperação gera polêmica no Barcelona

O goleiro Marc Ter Stegen passou por uma cirurgia na região lombar nesta terça-feira e agora inicia o processo de reabilitação para voltar ao Barcelona. O tempo de recuperação vem gerando polêmica. Enquanto o clube catalão estima um período de cinco meses de ausência, o jogador espera retornar em até 90 dias.

Caso o arqueiro de 33 anos fique apto para voltar a jogar mesmo em três meses (o que nesse caso não configura lesão de longa duração), o clube não poderá deixá-lo fora da lista de inscritos. Entretanto, se a posição do Barcelona estiver correta, a diretoria poderá abdicar de parte de seu salário para inscrever reforços.

O procedimento, realizado em Bordeaux, na França, foi considerado altamente satisfatório. Em nota, o Barcelona emitiu um comunicado em seu site oficial sobre a cirurgia, mas não especificou o tempo de recuperação.

"O jogador Marc Ter Stegen foi submetido com sucesso a uma nova cirurgia para tratar problemas na região lombar realizada pela doutora Amélie Léglise, sob a supervisão dos Serviços Médicos do clube na Clínica Esportiva Bordeaux Merignac. Ele não está disponível para seleção e sua recuperação determinará quando poderá retornar", diz o texto do informe.

Apesar de garantir ter uma boa relação com os dirigentes, essa incerteza, que implica diretamente na vinda de novos nomes para o elenco, vem criando uma animosidade entre atleta e diretoria, segundo a imprensa espanhola.

O Barcelona tem um prazo para enviar um relatório médico à LaLiga nos próximos 30 dias para que o Comitê Médico da entidade analise a questão sobre a extensão da lesão.