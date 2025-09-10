Tenista russa revela mensagens românticas de Rune nas redes sociais: 'Atira para todo lado' Estadão Conteúdo 10.09.25 8h48 O dinamarquês Holger Rune voltou a ganhar as manchetes do noticiário esportivo por seu comportamento fora das quadras. A tenista russa Anna Kalinskaya revelou que recebeu abordagens do jogador em seu perfil em entrevista ao Podcast "First&Red". "Ele escreve para todo mundo, ao que parece. Ele pensa muito em si mesmo, se acha importante demais, mas não é o único. Acho que está desesperado", afirmou a tenista russa. Essa não é a primeira vez que uma competidora do circuito internacional externa o comportamento do número 11 do ranking nas redes sociais. Antes, a tenista russa Veronika Kudermetova comentou sobre uma tentativa de flerte e disse ter dado um fora no dinamarquês. Kalinskaya, 34ª na lista da WTA, já foi namorada de Jannik Sinner, atual número 2 do ranking da ATP. Ela foi questionada ainda se essas abordagens são frequentes no mundo do tênis. "Antes era com mais frequência. Agora, que estou mais velha, não sei", afirmou a russa de 26 anos. A repercussão da entrevista fez Rune usar o seu perfil nas redes sociais para dar a sua versão dos fatos. "Podemos ter diferenças culturais que fazem com que Anna leia um comentário em um story como um convite para um encontro. Se eu quiser ir a um encontro, eu chamo, não se preocupe", respondeu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rune mensagens românticas redes sociais COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ele voltou! Paysandu confirma contratação do técnico Márcio Fernandes para a Série B Lanterna da Série B, o Paysandu busca em Márcio Fernandes, a salvação para livrar-se do rebaixamento à Série C 09.09.25 16h02 SÉRIE B Artilheiro do Paysandu, Diogo Oliveira vira dúvida contra o América-MG, diz jornalista Atacante sentiu no treino e passará por exames para saber a gravidade da lesão 09.09.25 15h58 Futebol Flamengo pede à ONU reconhecimento como ‘Nação simbólico-cultural’ Clube lançou campanha que convida torcida a assinar petição digital pelo reconhecimento 09.09.25 13h46 Mais esportes Paraense de 10 anos conquista bicampeonato mundial de jiu-jitsu em Fortaleza Juliana de Azevedo foi um destaques da competição e conquistou duas medalhas de ouro 09.09.25 12h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Márcio Fernandes fala à imprensa sobre o desafio no Paysandu: 'Foi uma convocação' O substituto de Claudinei Oliveira chega ás vésperas da partida contra o América-MG, neste sábado (13), no Mangueirão 09.09.25 20h22 PESCADOR DE ILUSÕES? Nathan Pescador chega ao Remo em busca do acesso: 'Porque não sonhar!?' O meio-campista já treina com o elenco azulino há mais de uma semana, se diz entrosado e pode ser novidade já no próximo sábado (13), contra o Vila Nova, em Goiás 09.09.25 19h46 Samir Xaud sobe o tom para reclamar de partida contra Bolívia: 'Uma verdadeira várzea' 10.09.25 8h28