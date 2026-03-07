Tenista húngara denuncia ameaças de apostador para perder jogo da WTA Estadão Conteúdo 07.03.26 13h32 A tenista húngara Panna Udvardy, atual número 95 do ranking mundial, revelou ter sido alvo de ameaças antes de entrar em quadra no WTA 125 de Antalya, disputado nesta semana na Turquia. Segundo a atleta, um apostador entrou em contato exigindo que ela perdesse a partida, sob ameaça de violência contra sua família. "Eu recebi várias mensagens muito perturbadoras no WhatsApp de um número desconhecido no meu telefone pessoal. Foi honestamente muito assustador receber algo assim", relatou a jogadora em publicação nas redes sociais. De acordo com Udvardy, as mensagens continham informações detalhadas sobre parentes, além de fotos e até uma imagem de uma arma. O autor das ameaças afirmava saber onde os familiares moravam e quais veículos utilizavam. "A pessoa me disse que, se eu não perdesse minha partida, eles fariam mal à minha família, dizendo saber onde todos moram, quais carros dirigem e que tinham seus números de telefone. Chegaram até a enviar fotos de familiares meus e uma imagem de uma arma", acrescentou. Mesmo sob forte pressão, a tenista decidiu disputar o confronto e conseguiu vencer a partida no dia seguinte às ameaças. A campanha no torneio, porém, terminou nas quartas de final, após derrota para a ucraniana Anhelina Kalinina, que já figurou entre as 25 melhores do mundo. A situação levantou preocupações no circuito. Segundo Udvardy, a WTA informou que investiga a possibilidade de vazamento de dados pessoais das atletas, o que poderia ter facilitado o acesso de apostadores a informações privadas. Casos semelhantes teriam ocorrido recentemente com outras jogadoras. A italiana Lucrezia Stefanini, atual número 138 do ranking, também relatou ter recebido mensagens intimidatórias durante a preparação para o qualificatório do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. "Fui informada de que ameaças semelhantes aconteceram recentemente com outras jogadoras e que eles acreditam que informações pessoais podem ter vazado do banco de dados da WTA, o que está sendo investigado neste momento. Espero que a WTA continue investigando essa situação com seriedade e tome medidas mais fortes para proteger os dados pessoais e a segurança das jogadoras, além de informar imediatamente as atletas caso haja uma violação em seu sistema. Nenhuma jogadora deveria ter que lidar com algo assim", afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis denúncia Panna Udvardy COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 VIRALIZOU Meme de Davi Brito viraliza e Chelsea entra na 'trend' para homenagear atacante brasileiro; entenda! Até a manhã deste sábado, o post do Chelsea já tinha mais de 3,6 milhões de visualizações 07.03.26 11h05 Futebol Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina 07.03.26 8h00 APOIO Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8). 07.03.26 10h48