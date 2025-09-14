Tenista francesa de 19 anos é campeã do SP Open e conquista seu primeiro título de WTA Estadão Conteúdo 14.09.25 17h52 Tiantsoa Rajaonah, de apenas 19 anos, é a campeã da primeira edição do SP Open. Neste domingo, a tenista que ocupa o 214º lugar no ranking, arrebatou o seu primeiro título de WTA ao derrotar a indonésia Janice Tjien (130ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4 em 1h26 de partida. O troféu chega para coroar o seu melhor resultado na carreira. Antes disso, seu principal feito havia sido uma fase de quartas de final no saibro de Rouen, durante a preparação para Roland Garros. A performance na capital paulista vai render 250 pontos no ranking para a vencedora do torneio. Com isso, ela vai pular para o posto 131. Além disso, a tenista vai levar uma premiação em dinheiro de pouco mais de US$ 36 mil (algo em torno de R$ 194 mil). Na campanha do título do SP Open, a francesa derrotou Renata Zarazua, responsável pela eliminação da brasileira Beatriz Haddad Maia, principal atração da competição. O jogo começou equilibrado até o quarto game. A partir daí, com um ritmo mais intenso e boa variação de golpes, ela se beneficiou dos erros da adversária não teve maiores dificuldades para fechar o primeiro set em 6/3. O histórico da segunda parcial se apresentou ainda mais favorável para a francesa que logo abriu uma vantagem de 3 a 0. Tjen até reagiu, mas não teve consistência para manter o nível de intensidade. Mais à vontade, Rajaonah definiu o set em 6/4 e garantiu a vitória por 2 a 0 e o título. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis SP Open Rakotomanga final COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00 Carlos Ferreira O futebol cobra respeito dos mal educados 14.09.25 8h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 mma UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos 13.09.25 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 15h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão RB Bragantino e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 10h00