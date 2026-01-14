Tenista amador derrota Sinner e Anisimova e embolsa prêmio milionário na Austrália Estadão Conteúdo 14.01.26 10h48 Jordan Smith, tenista amador de 29 anos, ganhou os noticiários esportivos nesta quarta-feira, na Rod Laver Arena, em Melbourne. Na disputa do 1 Point Slam, torneio de exibição que antecede o Australian Open, ele conseguiu o feito de eliminar o número 2 do mundo Jannik Sinner e faturar o título da atração. A competição reuniu 48 jogadores entre profissionais, amadores e ex-atletas. Quem fizesse um ponto, seguia no torneio. O evento oferece um prêmio de 1 milhão de dólares australianos, algo em torno de R$ 3,6 milhões. Franco atirador, Smith superou não só o badalado adversário italiano, como também despachou Amanda Anisimova, quarta do ranking da WTA, e finalista de dois Grand Slam na última temporada. Além do prêmio, o campeão garante ainda 50 mil dólares australianos para o clube que o representa. Ilustre desconhecido, Smith conseguiu a vaga no torneio exibição após ser campeão da seletiva estadual de Nova Gales do Sul. Na campanha, ele superou Bailey Smith e a brasileira Laura Pigossi nas fases iniciais. Depois, Sinner acabou falhando no seu saque contra o australiano (pelas regras, os profissionais têm apenas um saque contra dois dos amadores). Amanda Anisimova caiu diante da surpresa do torneio nas quartas ao errar uma devolução. Após vencer Pedro Martínez (71º), a conquista veio sobre a taiwanesa Joanna Garland (117ª). O torneio contou com a participação de nomes importantes do circuito internacional como o número 1 do ranking, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Coco Gauff e Iga Swiatek, entre outros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis tenista amador Sinner prêmio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025 14.01.26 11h00 FUTEBOL Remo estuda a possibilidade para que sócios-torcedores votem na eleição do clube; saiba detalhes Proposta será apresentada em uma assembleia geral e, se aprovada, pode gerar um avanço na fidelização do programa sócio-torcedor 13.01.26 16h58 FUTEBOL Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão 13.01.26 15h01 Futebol Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém 13.01.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira 14.01.26 7h00 AGORA SIM! CBF divulga tabela detalhada e Remo conhece início da Série A 2026; confira jogos e horários Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia 13.01.26 19h30 APRESENTADO Leo Andrade se diz pronto para estrear e aposta em trajetória fora do país para surpreender no Remo Zagueiro canhoto afirma estar adaptado após semana de treinos e coloca experiência em ligas alternativas como diferencial para a final de domingo 13.01.26 18h48 APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22