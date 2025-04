Tênis de mesa da China tem 'revolução' com queda de chefe após Calderano faturar Copa do Mundo

O título da Copa do Mundo de tênis de mesa, conquistado no fim de semana por Hugo Calderano, em território chinês, vêm provocando uma grande reformulação nos bastidores da modalidade. Por conta do revés e da mobilização dos torcedores locais, Liu Guoliang, presidente da Associação Chinesa de Tênis de Mesa (CTTA), renunciou ao cargo nesta quarta-feira.

Com a saída do mandatário, os membros do conselho elegeram Wang Liqin para assumir o comando da entidade neste período de turbulência provocado pelo triunfo histórico do atleta brasileiro.

Sob a justificativa de que está saindo para dar ao seu substituto um tempo hábil de organizar os preparativos para a Olimpíada de Los Angeles, em 2028, Guoliang se desligou da função de comandante da CTTA.

Ele deixa o cargo menos de nove meses depois das medalhas de ouro que a China conquistou na modalidade em Paris. Assim, Wang Liqin, de 49 anos, e bicampeão olímpico, vai ter a missão de reestruturar o esporte no País.

"Renunciei no momento certo para dar à nova liderança da CTTA um ciclo completo de preparativos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Agora estou pensando em passar mais tempo com a minha família", afirmou Guoliang.

Sobre o seu sucessor, o ex-presidente disse que a modalidade vai ter muito a ganhar com a mudança, que julgou ser necessária. "Sob a liderança de Wang Liqin, a equipe nacional de tênis de mesa vai continuar invencível no novo ciclo olímpico", escreveu Guoliang em suas redes sociais.

Primeiro atleta fora da Ásia e da Europa a ser campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa, Hugo Calderano fez uma campanha impecável ao superar os três primeiros colocados do ranking mundial. Esta foi a primeira vez, em 23 anos, que um competidor estrangeiro se sagrou campeão de um torneio internacional em território chinês.