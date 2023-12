Temporada da ginástica paraense encerra neste sábado (16) com duas competições no Manguerinho; veja

A Federação Paraense de Ginástica finaliza o calendário de eventos da modalidade em 2023 com a realização da última etapa do Campeonato Paraense e Open SEEL de Ginástica Artística, Rítmica e Aeróbica. Cerca de 200 atletas de várias regiões do estado são esperados nas mais diversas categorias.

Banner do evento deste sábado (16). (divulgação)

O evento em si serve como base de preparação para as competições de 2024, fazendo a transição para os atletas, conforme explica o coordenador do evento, Maurício Santos. "Esses torneios servem para os clubes do estado montarem suas equipes para o próximo campeonato nacional. É uma importante base de teste para clubes e atletas", informa.

SAIBA MAIS



A maratona começa pela manhã, a partir das 8 horas, com a realização do Campeonato Paraense, e segue no turno da tarde, com o Open Seel de Ginástica Artística, Rítmica e Aeróbica. Estão garantidos nos eventos as seguintes academias:

- Centro de Ginástica do Pará .

- Associação Paraense .

- Centro Norte de Ginástica .

- Mult Sport Gym.

- Centro de Excelência Loterias Caixa .

- Colégio Gentil .

- Associação Esportiva Juvenal .

- Prefeitura de Marabá.

- Polo Capuchinhos .

- Associação Atlética de Ginástica Aeróbica do Pará .

Além do mais, conforme acrescenta Maurício, a realização dos eventos serve como base para que o Pará pleiteie no próximo ano a organização de competições de nível internacional. "Esse Campeonato Paraense vai servir como um teste para que o estado do Pará receba o Campeonato Brasileiro. Provavelmente, a federação vai tentar sediar a competição depois das Olimpíadas, com a presença desses atletas olímpicos em Belém do Pará", destaca.