Final de semana terá quatro competições de ginástica rítmica em Belém; veja mais

De olho nas últimas competições do calendário anual, a Federação Paraense de Ginástica (FEPAGIN) promove neste fim de semana um evento que deve reunir dezenas de atletas das mais diversas modalidades. Ao todo, serão quatro competições disputadas no mesmo dia: Campeonato Paraense Individual, Torneio Estadual, Copa Talento de Ginástica Rítmica e o Campeonato Paraense de conjuntos/ trios.

(Divulgação)

As apresentações acontecerão no Shopping Bosque Grão-Pará, local que vem servindo de palco para os últimos eventos da FEPAGIN, em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

O acesso para quem quiser acompanhar as competições é gratuito e as disputas começam a partir das 10h, com previsão de encerramento para o fim da tarde, em uma exibição montada no interior da Praça de Alimentação do shopping.