Tem jogo neste final de semana? Entenda como funciona a Data Fifa

A elite do futebol brasileiro e internacional está paralisada desde a última segunda-feira (2) por pelo menos 10 dias. O motivo é a Data Fifa, o período em que os clubes de futebol são obrigados a ceder seus atletas às respectivas seleções. Com isso, os jogos da 26ª rodada do Brasileirão não irão ocorrer nos próximos dias, quando ocorre as Eliminatórias para a Copa do Mundo.

A determinação da Fifa não afeta as partidas da Série B ou C do Campeonato Brasileiro, ou de outros países. Além disso, jogos em atrasos podem ser marcados para ocorrer nesse período de paralisação, mas, sem os atletas convocados para as respectivas seleções.

O que é a Data Fifa?

A Data Fifa é o Calendário Oficial de Partidas Internacionais da Fifa. Ela foi criada em 2002 e obriga os clubes a liberarem os jogadores que forem convocados para seleções. Assim, nesse período, nenhum clube pode negar ceder um atleta à equipe nacional. Para evitar que o time seja prejudicado ou um jogador, não, seja liberado, a federação criou a determinação e ela é prevista no calendário anual de cada confederação.

Qual o período da Data Fifa?

O tempo de paralisação pode durar entre 10 a 14 dias em situações normais. Em caso de competições maiores, como a Copa do Mundo, esse período é mais longo.

Tem jogos na Data Fifa?

Inicialmente, os clubes da Série A "ganham" uma folga extra durante o período. Mas, em caso de jogos atrasados e acordo entre os times, é possível realizar uma partida dentro da Data Fifa, como o Juventude e Cuiabá, que jogaram na última quinta-feira (5). No entanto, no geral, apenas os campeonatos da Segunda ou Terceira Divisão seguem com a agenda.

Quando a Data Fifa termina?

Os jogos retornam normalmente a partir da próxima quarta-feira (11).