Eliminatórias: Dorival Jr. muda seleção para partida contra o Equador; veja a provável escalação

O técnico Dorival Júnior testou mudanças na zaga, no meio e no ataque da Seleção Brasileira para enfrentar o Equador na sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira. O jogo é válido pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

No treino desta quarta-feira (4/09), no CT do Caju, o comandante colocou o zagueiro Gabriel Magalhães na vaga de Marquinhos, titular na Copa América. Outro que perdeu a posição foi o volante João Gomes, substituído por André. Vale destacar que a provável nova dupla titular ficou de fora do torneio sul-americano, disputado entre junho e julho, por lesão.

Ainda no meio-campo, Dorival também chegou a colocar Gerson no lugar de Bruno Guimarães durante a atividade. A tendência, contudo, é de que não haja mudança. Lucas Paquetá completa o trio no setor.

Por fim, os jogadores do Real Madrid formaram o ataque do Brasil. Rodrygo, que é cotado para atuar como meia, seguiu aberto pelo lado direito – Luiz Henrique depois foi testado. Vinicius Jr. treinou pelo lado esquerdo, e Endrick como referência. Pedro, outro centroavante, até começou entre os titulares, saiu do treino lesionado e está fora da temporada.

Provável escalação da seleção brasileira:

- Alisson; Danilo, Eder Militão, Gabriel Magalhães e Arana; André, Bruno Guimarães e Paquetá; Rodrygo (Luiz Henrique), Vinicius Jr. e Endrick.

O Brasil faz o último treinamento no CT do Caju na quinta (5/09), no período da tarde. Dorival Júnior fará a estreia na competição após cair nas quartas de final da Copa América. A Seleção ocupa a sexta posição nas Eliminatórias, com sete pontos em seis jogos, e vem de três derrotas consecutivas, para Uruguai, Colômbia e Argentina.