Dorival Júnior convoca Lucas Moura na vaga de Savinho para as Eliminatórias da Copa de 2026

O técnico da seleção brasileira Dorival Dorival Júnior anunciou, neste sábado (31.08), uma mudança na lista de convocados para os dois jogos válidos pelas Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. Lucas Moura, atacante do São Paulo, foi chamado para o lugar de Savinho, cortado por problemas clínicos

"Acabamos de receber um comunicado do Departamento Médico da Seleção sobre a impossibilidade de contarmos com Savinho. Por isso, convoco o Lucas Moura para os dois jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias", afirmou o técnico Dorival Júnior de acordo com comunicado emitido pela CBF.

Savinho, um dos principais nomes do Manchester City, ficou de fora da partida deste sábado, pelo Campeonato Inglês, em Londres. A equipe do técnico Pep Guardiola venceu o West Ham por 3 a 1.

Nesta segunda-feira, os jogadores convocados começam a se apresentar em Curitiba para os dois confrontos pelo torneio eliminatório. Na sexta-feira, o Brasil encara o Equador no estádio Couto Pereira, em Curitiba. No dia 10, a equipe volta a campo para enfrentar o Paraguai em Assunção.

A seleção brasileira vive uma situação incômoda na classificação e precisa dar sinais de reação já nestas duas partidas. O Brasil ocupa a sexta colocação com sete pontos em seis rodadas. A Argentina lidera a tabela de forma isolada com 15 pontos seguida do Uruguai, com 13. A Colômbia aparece em terceiro (12), com a Venezuela em quarto (9) e o Equador na quinta posição.