Com atletas do Flamengo e surpresas, Dorival Jr convoca Seleção Brasileira para as Eliminatórias

O técnico Dorival Júnior, da Seleção Brasileira, convocou no início da tarde desta sexta-feira (23), os jogadores que irão enfrentar o Equador e também o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ao todo foram convocados 23 atletas com surpresas de clubes brasileiros na lista.

O comandante da Seleção fez uma lista com novidades, como o volante Gerson, do Flamengo, além do atacante Pedro, que está machucado, mas que ganhou uma chance Dorival. As outras novidades na lista de convocados estão os atacantes Estêvão, do Palmeiras e também Luiz Henrique, do Botafogo.

Confira a lista de convocados

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Man. City)

Bento (Al-Nassr)

Laterais

Danilo (Juventus)

Yan Couto (Borussia Dortmund)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Wendell (Porto)

Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid)

Beraldo (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

André (Fluminense)

João Gomes (Wolves)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham)

Rodrygo (Real Madrid)

Atacantes

Estêvão (Palmeiras)

Luiz Henrique (Botafogo)

Endrick (Real Madrid)

Pedro (Flamengo)

Savinho (Man City)

Vini Jr (Real Madrid)