'Tem de ser preso': Daronco cita expulsão de auxiliar de Abel em súmula do clássico no Allianz Estadão Conteúdo 07.08.25 10h18 A classificação do Corinthians na Copa do Brasil e a atuação do árbitro Anderson Daronco (Fifa/RS) incomodaram Abel Ferreira e seus auxiliares nesta quarta-feira, 6, no Allianz Parque. Após a vitória corintiana por 2 a 0, o juiz relatou, em súmula, que foi hostilizado pelo banco do Palmeiras, que reclamou de uma possível falta no goleiro Weverton no primeiro gol. Ao todo, quatro membros da delegação alviverde foram expulsos (dois jogadores e dois auxiliares). João Martins, que assume o papel de Abel Ferreira quando o português está suspenso, recebeu o cartão vermelho ainda nos acréscimos da primeira etapa, logos após o primeiro gol alvinegro. "Foi falta lá no Weverton, c******. Vai se f****, filha da p***, sempre você que faz m****, Daronco", relatou o árbitro. Ainda em campo, João Martins reclamou de uma possível falta de Matheus Bidu, autor do gol, sobre Weverton. "É falta em todo lugar do mundo, menos aqui." Já na zona mista, no intervalo, Daronco relatou que foi hostilizado novamente pelo auxiliar. "Enquanto a equipe de arbitragem se direcionava para o vestiário, o mesmo proferiu várias vezes, de forma agressiva e desrespeitosa as seguintes palavras: 'tem que ser preso, tem que ser preso, tem que ser preso'", escreveu o árbitro. Vitor Castanheiras, outro membro da comissão de Abel Ferreira, também recebeu a punição após reclamar de infração sobre o goleiro. Já na reta final do segundo, invadiu o gramado, com o jogo paralisado. Se recusando a sair, se dirigiu a Daronco, apontando uma possível irregularidade no lance - na visão palmeirense. Além deles, Anibal Moreno e Emi Martinez foram expulsos ao longo da partida, por "conduta violenta" e "jogo busco grave", respectivamente. Aníbal deixou o gramado ainda na primeira etapa, aos 14 minutos, após desferir uma cabeçada contra Martínez, com o jogo paralisado, fato que atrapalhou o Palmeiras na partida, que precisava vencer por ao menos um gol para levar a disputa para os pênaltis. Daronco também relatou um carregador portátil atirado em direção ao gramado no segundo tempo. Outros objetos, como um isqueiro, também entraram no campo de jogo, mas não constaram na súmula do árbitro. Com o resultado, o Palmeiras amarga o segundo revés para o Corinthians em mata-matas nesta temporada - o primeiro havia sido na decisão do Campeonato Paulista - e a primeira eliminação para o rival em uma competição que não o Estadual. Já o Corinthians, além de assegurar a vaga às quartas de final da Copa do Brasil, soma mais de R$ 4,7 milhões a seus cofres. Corinthians volta a campo nesta segunda-feira, 11, contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS), pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Corinthians volta a campo nesta segunda-feira, 11, contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS), pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Um dia antes, o Palmeiras de Abel Ferreira tenta se recuperar diante do Ceará, em casa, para ameaçar a liderança do Flamengo na competição. 