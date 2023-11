Técnico Scaloni dá a entender que pode deixar a Seleção Argentina: 'quero parar a bola'

Após a vitória da Argentina sobre o Brasil, por 1 a 0, no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, na noite de terça-feira (21), o técnico Lionel Scaloni deu algumas declarações em tom de despedida que geraram questionamentos sobre o futuro da seleção.

Após o jogo, Scaloni deu a entender que pode deixar o comando da seleção argentina. O treinador citou uma falta de energia necessária para acompanhar o alto nível da equipe.

"Quero parar a bola, me colocar para pensar neste tempo. Preciso pensar muito o que vou fazer, não é um adeus nem outra coisa, mas preciso pensar porque o sarrafo está muito alto. Está muito complicado seguir e está complicado seguir ganhando. Eu direi isso ao presidente (da AFA) e aos jogadores. Essa seleção precisa de um treinador que tenha todas as energias possíveis", disse Scaloni.

O treinador é considerado um dos responsáveis pela reconstrução da seleção nacional, que conquistou a Copa América de 2021, a Finalíssima e a Copa do Mundo de 2022.

Segundo o jornal argentino "Olé", o desgaste interno seria o motivo para Scaloni ter sugerido uma possível saída. O técnico teria uma relação conturbada com a diretoria da Associação de Futebol Argentino (AFA), especialmente com o presidente Claudio Tapia. De acordo com informações do veículo, Scaloni buscou melhorias de salários não só para ele mas também para a comissão técnica. A renovação contratual de Scaloni até 2026, que levou dois meses do título da Copa do Mundo para ser assinada, também seria um exemplo da relação desgastada com a AFA.

"Sinto um orgulho enorme de dirigir esses meninos, de ter um grupo assim. Voltamos a competir, que é o que queremos e o que pedimos a eles. Acredito que essa equipe deu demonstrações de caráter muitas vezes. É uma marca sua: compromisso e caráter", disse o treinador.

A Argentina é a atual campeã da Copa do Mundo e líder das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A seleção só volta a jogar na Data Fifa de março de 2024.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)