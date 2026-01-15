Técnico do West Ham mapeia interesse do Flamengo em Paquetá: 'Situação que precisamos resolver' O West Ham estaria disposto a negociar o jogador, está hesitante quanto à liberação imediata Estadão Conteúdo 15.01.26 14h53 Paquetá (Staff Images / Flamengo) O interesse do Flamengo no futebol do meio-campista Lucas Paquetá vem movimentando os bastidores do West Ham, atual clube do atleta. Atento aos desdobramentos, o técnico português Nuno Espírito Santo falou sobre a situação e deseja contar com o atleta até o final da temporada europeia, já que a equipe luta contra a ameaça do rebaixamento na Premier League (ocupa a 18ª posição no torneio). O West Ham estaria disposto a negociar o jogador, está hesitante quanto à liberação imediata. "Acho que é uma situação que precisamos resolver. Todos nós do clube temos que resolver. Queremos sempre que os nossos melhores jogadores estejam envolvidos, o Lucas é um dos nossos melhores jogadores. Então, vamos tentar resolver a situação", disse Nuno Espírito Santo. Com dinheiro em caixa para reforçar o elenco, o Flamengo indicou que poderia oferecer cerca de 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 188 milhões) pelo jogador de 28 anos, que tem vontade de voltar ao clube que o revelou. "Como disse no início, é uma solução que temos que procurar. O clube, o jogador e eu. E olha: meu trabalho é preparar o time, e preparar o time com os melhores jogadores que temos. Lucas é um desses melhores jogadores. Meu trabalho é tentar tirar o melhor deles", prosseguiu o comandante português, que quer ter os atletas comprometidos na luta contra a degola. O brasileiro retornou aos treinos na quarta-feira, 14, após ter ficado de fora da vitória em casa sobre o Queens Park Rangers, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, no último fim de semana. Surgiram rumores de que o jogador teria pedido para não participar da partida. Lucas Paquetá tem contrato com o West Ham até o ano de 2027. O próximo compromisso da equipe é no sábado, fora de casa, contra o Tottenham, pelo Campeonato Inglês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol West Ham técnico Paquetá Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste 15.01.26 16h15 FUTEBOL Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu 15.01.26 14h53 Futebol Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. 15.01.26 14h22 Polêmica Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento 15.01.26 11h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12 Polêmica Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento 15.01.26 11h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00