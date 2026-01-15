Técnico do West Ham mapeia interesse do Flamengo em Paquetá: 'Situação que precisamos resolver'

O interesse do Flamengo no futebol do meio-campista Lucas Paquetá vem movimentando os bastidores do West Ham, atual clube do atleta. Atento aos desdobramentos, o técnico português Nuno Espírito Santo falou sobre a situação e deseja contar com o atleta até o final da temporada europeia, já que a equipe luta contra a ameaça do rebaixamento na Premier League (ocupa a 18ª posição no torneio).

O West Ham estaria disposto a negociar o jogador, está hesitante quanto à liberação imediata. "Acho que é uma situação que precisamos resolver. Todos nós do clube temos que resolver. Queremos sempre que os nossos melhores jogadores estejam envolvidos, o Lucas é um dos nossos melhores jogadores. Então, vamos tentar resolver a situação", disse Nuno Espírito Santo.

Com dinheiro em caixa para reforçar o elenco, o Flamengo indicou que poderia oferecer cerca de 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 188 milhões) pelo jogador de 28 anos, que tem vontade de voltar ao clube que o revelou.

"Como disse no início, é uma solução que temos que procurar. O clube, o jogador e eu. E olha: meu trabalho é preparar o time, e preparar o time com os melhores jogadores que temos. Lucas é um desses melhores jogadores. Meu trabalho é tentar tirar o melhor deles", prosseguiu o comandante português, que quer ter os atletas comprometidos na luta contra a degola.

O brasileiro retornou aos treinos na quarta-feira, 14, após ter ficado de fora da vitória em casa sobre o Queens Park Rangers, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, no último fim de semana. Surgiram rumores de que o jogador teria pedido para não participar da partida.

Lucas Paquetá tem contrato com o West Ham até o ano de 2027. O próximo compromisso da equipe é no sábado, fora de casa, contra o Tottenham, pelo Campeonato Inglês.