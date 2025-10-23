Técnico do Racing crava virada sobre a 'seleção' Flamengo e vaga na final: 'Nós vamos a Lima'

Gustavo Costas deixou o Maracanã esbanjando confiança em uma virada do Racing sobre a 'seleção' Flamengo nas semifinais da Copa Libertadores. O técnico mostrou-se orgulhoso com seu grupo na derrota mínima no Rio, por 1 a 0, e cravou que os argentinos estarão na decisão, agendada para Lima, no Peru. Cheio de problemas na escalação, o Racing jogou de maneira reativa, apenas tentando segurar a igualdade no Maracanã. Conseguiu segurar os cariocas até o fim do segundo tempo, quando Carrascal anotou após rebote e desvio na zaga. Naquele momento, o Racing reclamava de um gol anulado de Sosa justamente por uma questionável falta em Carrascal. "Não estou feliz com a derrota, mas estou orgulhoso deste time. Entramos com muitas lesões, jogadores que não estavam 100% em forma, e hoje (quarta-feira) eles deram tudo de si", elogiou Gustavo Costas, que foi ousado quando questionado se o Racing pode sonhar com vaga na decisão.

"Jogamos contra uma equipe (Flamengo) que, precisamos dizer, é uma seleção. Aqui temos uma seleção. Vocês viram quem saía e quem entrava. E como se compete com eles? Com a alma e com o coração", frisou. "Agradecemos à torcida por vir aqui e enfrentar o Brasil. Em casa, vamos jogar pelo sonho de ir a Lima. Esses garotos têm a glória pela frente e, com isso, vamos competir com o coração. Estamos mais vivos do que nunca. Podemos, não, nós vamos a Lima", cravou, otimista.

O técnico evitou falar sobre arbitragem, mas questionou o gol anulado e o motivo de o VAR não ter sido acionado. "Não vou falar do árbitro, mas não sei o motivo de o gol do Sosa foi anulado. Deve ter sido um acontecimento muito grande, porque o VAR também não marcou", disparou.

E aproveitou para revelar a receita da volta, em Avellaneda, na quarta-feira. "Temos de estar mais unidos do que nunca para conseguir chegar a Lima. Esses garotos merecem, jogam com o coração. Estou muito bravo, assim como os torcedores, mas não estou triste. Temos que nos orgulhar de como eles nos representaram contra um adversário de altíssima categoria."