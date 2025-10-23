Técnico do Racing crava virada sobre a 'seleção' Flamengo e vaga na final: 'Nós vamos a Lima' Estadão Conteúdo 23.10.25 10h13 Gustavo Costas deixou o Maracanã esbanjando confiança em uma virada do Racing sobre a 'seleção' Flamengo nas semifinais da Copa Libertadores. O técnico mostrou-se orgulhoso com seu grupo na derrota mínima no Rio, por 1 a 0, e cravou que os argentinos estarão na decisão, agendada para Lima, no Peru. Cheio de problemas na escalação, o Racing jogou de maneira reativa, apenas tentando segurar a igualdade no Maracanã. Conseguiu segurar os cariocas até o fim do segundo tempo, quando Carrascal anotou após rebote e desvio na zaga. Naquele momento, o Racing reclamava de um gol anulado de Sosa justamente por uma questionável falta em Carrascal. "Não estou feliz com a derrota, mas estou orgulhoso deste time. Entramos com muitas lesões, jogadores que não estavam 100% em forma, e hoje (quarta-feira) eles deram tudo de si", elogiou Gustavo Costas, que foi ousado quando questionado se o Racing pode sonhar com vaga na decisão. "Jogamos contra uma equipe (Flamengo) que, precisamos dizer, é uma seleção. Aqui temos uma seleção. Vocês viram quem saía e quem entrava. E como se compete com eles? Com a alma e com o coração", frisou. "Agradecemos à torcida por vir aqui e enfrentar o Brasil. Em casa, vamos jogar pelo sonho de ir a Lima. Esses garotos têm a glória pela frente e, com isso, vamos competir com o coração. Estamos mais vivos do que nunca. Podemos, não, nós vamos a Lima", cravou, otimista. O técnico evitou falar sobre arbitragem, mas questionou o gol anulado e o motivo de o VAR não ter sido acionado. "Não vou falar do árbitro, mas não sei o motivo de o gol do Sosa foi anulado. Deve ter sido um acontecimento muito grande, porque o VAR também não marcou", disparou. E aproveitou para revelar a receita da volta, em Avellaneda, na quarta-feira. "Temos de estar mais unidos do que nunca para conseguir chegar a Lima. Esses garotos merecem, jogam com o coração. Estou muito bravo, assim como os torcedores, mas não estou triste. Temos que nos orgulhar de como eles nos representaram contra um adversário de altíssima categoria." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Racing Gustavo Costas Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul 23.10.25 10h22 FUTEBOL Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026 22.10.25 19h07 SÉRIE B Meia grego elogia ambiente no Remo e diz que ainda busca seu melhor nível físico e técnico Panagiotis Tachtsidis vive bom momento sob o comando de Guto Ferreira, mas admite que ainda pode evoluir 22.10.25 18h33 Futebol Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas. 22.10.25 14h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 23.10.25 7h00 Flamengo conta com a sorte, marca no fim e obtém curta vantagem sobre o Racing na Libertadores 22.10.25 23h48 FUTEBOL Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026 22.10.25 19h07 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46